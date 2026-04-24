Prekinuli istragu protiv Powella i otvorili put Trumpovu čovjeku

Američko ministarstvo pravosuđa prekida istragu protiv predsjednika Fedralnih rezervi Jeromea Powella zbog navodnih prekoračenja u troškovima obnove sjedišta banke. Državna dvjetnica za Washington Jeanine Pirro rekla je da će se umjesto toga provesti interna istraga koju će voditi glavni inspektor središnje banke.

Američki predsjednik Donald Trump, koji je u dugogodišnjem sukobu s Powellom, rekao je da su troškovi obnove bili previsoki.

Powellov mandat bliži se kraju, a Senat raspravlja da na njegovo mjesto imenuje Trumpova kandidata Kevina Warsha. Ključni republikanac Thom Tillis uskratilo je svoju potporu Warshu osim ako Trumpova administracija ne obustavi istragu protiv Powella.

"Američki porezni obveznici zaslužuju odgovore o lošem fiskalnom upravljanju sredstava Federalnih rezervi, a zbog većih ovlasti ured glavnog inspektora može lakše doći do srži stvari", priopćio je glasnogovornik Bijele kuće Kush Desai.

"Bijela kuća je i dalje uvjerena da će Senat brzo potvrditi Kevina Warsha kao novog predsjednika Federalnih rezervi kako bi napokon obnovio stručnost i povjerenje u donošenja odluka Federalnih rezervi."

Federalne rezerve odbile su komentirati tu vijest.