Obavijesti

News

Komentari 0
'PREKORAČENJA TROŠKOVA'

Prekinuli istragu protiv Powella i otvorili put Trumpovu čovjeku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prekinuli istragu protiv Powella i otvorili put Trumpovu čovjeku
Foto: Kevin Lamarque

Powellov mandat bliži se kraju, a Senat raspravlja da na njegovo mjesto imenuje Trumpova kandidata Kevina Warsha

Američko ministarstvo pravosuđa prekida istragu protiv predsjednika Fedralnih rezervi Jeromea Powella zbog navodnih prekoračenja u troškovima obnove sjedišta banke. Državna dvjetnica za Washington Jeanine Pirro rekla je da će se umjesto toga provesti interna istraga koju će voditi glavni inspektor središnje banke.

Američki predsjednik Donald Trump, koji je u dugogodišnjem sukobu s Powellom, rekao je da su troškovi obnove bili previsoki.

Powellov mandat bliži se kraju, a Senat raspravlja da na njegovo mjesto imenuje Trumpova kandidata Kevina Warsha. Ključni republikanac Thom Tillis uskratilo je svoju potporu Warshu osim ako Trumpova administracija ne obustavi istragu protiv Powella.

"Američki porezni obveznici zaslužuju odgovore o lošem fiskalnom upravljanju sredstava Federalnih rezervi, a zbog većih ovlasti ured glavnog inspektora može lakše doći do srži stvari", priopćio je glasnogovornik Bijele kuće Kush Desai.

"Bijela kuća je i dalje uvjerena da će Senat brzo potvrditi Kevina Warsha kao novog predsjednika Federalnih rezervi kako bi napokon obnovio stručnost i povjerenje u donošenja odluka Federalnih rezervi."

Federalne rezerve odbile su komentirati tu vijest.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Neizvjesnost oko pregovora, Vance ostao 'na klupi'. Trump tvrdi da Iran sprema ponudu
IZ MINUTE U MINUTU

Neizvjesnost oko pregovora, Vance ostao 'na klupi'. Trump tvrdi da Iran sprema ponudu

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.
'U Hrvatskoj je bilo stroncija u zraku, a on uzrokuje leukemiju'
FELJTON: ČERNOBIL, 6. DIO

'U Hrvatskoj je bilo stroncija u zraku, a on uzrokuje leukemiju'

Kada se vijest o černobilskoj katastrofi pojavila na našim prostorima svi su se pitali koliko je zračenje i nikome nije bilo svejedno. Krak radioaktivnog oblaka išao je prema Hrvatskoj...
Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...
UŽAS KOD VELIKE KLADUŠE

Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...

Detalji slučaja su stravični. Navodno je brat silovao svoju sestru s poteškoćama u razvoju, a majka ju je trudnu bacila s balkona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026