Bivši HDZ-ov ministar Kuščević jaše dalje: Nova prenamjena zemljišta za njegovu novu ženu

Bivšem HDZ -ovu ministru uprave i ministru graditeljstva Lovri Kuščeviću traje suđenje po optužnici da su se i on i bivša supruga obogatili i na prenamjenama zemljišta dok je on bio načelnik općine Nerežišća na Braču. I to za više od 2,2 milijuna kuna. Podsjetimo da su 24sata prvi objavile ugovore po kojima se vidjelo da je zemljište kupljeno kao poljoprivredno, a nakon prenamjene su na dijelu niknule vile, a kupoprodajna cijena je višestruko porasla.

Lovro Kuščević više nije načelnik ni ministar, ali općinu vodi Svemir Obilinović, njegov bliski suradnik koji je suoptužen za malverzacije jer je tad bio pročelnik nadležnog odjela. A Kuščević bi sada trebao dobiti novu prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko. Točnije, opet njegova supruga, ali nova jer se u međuvremenu rastao od one koja je s njim optužena i ponovno se oženio. Zemljište koje će biti prenamijenjeno je tik uz ono za koje je već optužen i dijelom je bilo u vlasništvu njegove bivše supruge Zorane, a jednu parcelu je sam kupio još prije prve afere.

Općina Nerežišće na čelu s Obilinovićem je pokrenula dugotrajnu proceduru promjene prostornog plana, a prema izvješću o javnoj raspravi koja je nedavno objavljena, vidljivo je da se Kuščeviću odobrava prenamjena dva zemljišta u građevinsko. Izmjene idu u novu javnu raspravu, ali Kuščevićeva primjedba što se tiče te prenamjene je prihvaćena. Te dvije parcele imaju oko 1760 četvornih metara, a s parcelom za koju je već optužen da je pogodovao bivšoj supruzi s prenamjenom, na kraju će ukupno imati na raspolaganju nešto više od 3.400 kvadrata građevinskog zemljišta. Zemljišta od bivše supruge Zorane je Kuščević dobio kao imovinu nakon razvoda.

Prema zemljišnim knjigama, tri zemljišta je Kuščević darovao novoj supruzi Juliji Ježina Kuščević par dana prije nego je lani počela javna rasprava o promjenama prostornog plana. Na jednom zemljištu se vidi i da je Kuščevićeva sadašnja tvrtka Eco Living upisala zabilježbu na iznosu od čak 200.000 eura, a temelj za tu hipoteku je "ugovor o ortaštvu" koje je sklopio sa suprugom Julijom. Inače, da ranije nije prenamijenjeno zemljište bivšoj supruzi na kojem su sada vile, ne bi prošla i ova prenamjena jer je nelogično i prostorno neodrživo da građevinsko zemljište nema pristupni put i da ga od ceste odvaja negrađevna zemlja.

- Nije im bilo dosta, opet pogoduju istim modelom - poručio je jedan mještanin.

Kuščević pak kaže da je sve čisto i da u proceduri sudjeluje samo kao obični građanin. Doduše, treba podsjetiti da je u jeku afere prije šest godina isto govorio da je sve čisto, ali Uskok je smatrao drugačije i optužen je. U novoj prenamjeni nije bilo kupovine zemljišta netom prije zahtjeva za prenamjenu. Kuščević kaže da se više uopće ne bavi politikom, pasivni je član HDZ-a, ali u politici ne sudjeluje već četiri godine otkako je dao ostavku na mjesto predsjednika HDZ-a Nerežišća.

- U ovom izmjenama sudjelujem kao građanin po istim i jednakim uvjetima kao i ostali građani u istoj javnoj proceduri kako je zakonom propisano. Dao sam nekoliko prijedloga i sada je na izrađivaču plana hoće li ih prihvatiti. Držim da su svi realni i u skladu sa zakonom i interesima razvoja općine - kaže Kuščević.

Pitamo ga i što planira na zemljištu kada bude prenamijenjeno, ali kaže kratko "poslovni projekt" i da je prerano govoriti o detaljima jer izmjene još nisu službeno usvojene.

- Imam troje djece, pa nastojim i njih zadržati u Nerežišćima i da imaju riješeno stambeno pitanje. Nema nikakvog razloga da se i sve ostale prijedlozi za prenamjenu ne usvoje jer mi imamo prostor za širenje građevinskog zemljišta - smatra bivši ministar i načelnik.

Ovi prijedlozi prenamjene su mu prošli, ali neki i nisu. Zanimljivo je da mu je odbijen zahtjev da građevinsko zemljište postane kuća i dvorište gdje trenutačno živi. Radi se o čuvenom "kokošinjcu", a onda je Kuščević omogućio u prostornom planu da tamo može graditi. Sada je tamo kuća od 70 kvadrata tlocrtno u kojoj živi s novom suprugom. Preko puta je čuvena vila od koje je cijela afera i počela jer nije bila upisana u katastar. Vila s prizemljem, dva kata i bazenom koju je iznajmljivao je pripala njegovoj bivšoj supruzi nakon razvoda braka. Kuščević kaže da je odbijen da zemljište postane građevinsko iako kuća ima građevinsku i uporabnu dozvolu. Uporabna dozvola se ne vidi u zemljišnim knjigama, ali bivši ministar kaže da administracija kasni s upisom i da su svi papiri predani. Kako je dobio dozvole ako objekt nije na građevinskom zemljištu?

- Bili su tada drugačiji zakoni, sve je po zakonu i kuća i svi objekti su upisani u zemljišnim knjigama - odgovara nam.

Tražio je Kuščević i da se na dijelu njegova zemljištu gdje treba nići vidikovac omoguće popratni sadržaji koje bi koristio za "poslovnu aktivnost", ali mu to nije prošlo. Kuščević je u svojim primjedbama predložio i znatno manju izgradnju objekata u okviru OPG-a, a to mu je usvojeno. Kaže da se to ne odnosi na njega, ali je to predložio jer se dosad dozvoljavala prevelika izgrađenost.

Ima dijete s nadom HDZ-a

Nova supruga Julija je 18 godina mlađa i s njom ima dijete. Bila je mlada nada HDZ-a Murter, te u prošlom mandatu i zamjenica danas optuženom Toniju Turčinovu. Lovro joj je dao zemlju tik iza vila koje su nikle na prenamijenjenom zemljištu bivše supruge.