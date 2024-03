Bivši igrači Dinama 'zaboravili' na Mamićeve isplate, a potvrde su sami bili potpisivali...

Nakon jučerašnje duge rasprave na osječkom suđenju braći Zdravku i Zoranu Mamiću za izvlačenje najmanje 19,1 milijuna eura iz Dinama, proces u aferi Dinamo 2 nastavio se i tijekom utorka. Pred suca su izašli svjedoci u slučaju, bivši nogometaši tog kluba Ante Tomić i Kristijan Polovanec, piše Večernji list.

Podsjetimo, osim braći Mamić, koji su pobjegli od progona u BiH te im se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

Potkraj listopada prošle godine Vuksan je priznao krivnju i nagodio se s Uskokom pa je osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. Krivnju je, potkraj studenog, priznao i Krota koji je, nakon nagodbe, osuđen na devet mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.

Mamić kao menadžer

Današnji svjedok Tomić u Dinamu je igrao do 2010., a Zdravko Mamić bio mu je menadžer. Dinamo mu, kaže, ništa nije ostao dužan, a novac je dobivao na račun. Klub je napustio kao slobodan igrač i otišao u Sloveniju, a nije se, kaže, trebao odreći nikakvih neplaćenih potraživanja, već je nakon raskida ugovora dobio "neki novac" na račun.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Pri odlasku iz Dinama 2010. imao sam potpisan ugovor po kojemu sam trebao igrati još dvije godine, a sa Zdravkom Mamićem sam raskinuo ugovor i dogovor je bio da ću dobiti naknadu kao da sam igrao još jednu godinu. Sa Zdravkom sam imao jako dobar odnos, bio mi je savjetnik cijelo vrijeme dok sam bio u Dinamu, ali nismo imali nikakav međusobni ugovor – kazao je Tomić.

Što se tiče njegovog prelaska u slovenski Kopar 2010. Mamić, kaže, nije bio uključen.

Tužitelj Sven Mišković potom mu je predočio njegov iskaz iz istrage, kada je rekao kako je otišao jer je između njega i Dinama došlo do zasićenja, a sve vezano za odlazak dogovorio je sa Zdravkom Mamićem.

- Sa Zdravkom Mamićem sam sve dogovorio oko raskida ugovora, no u prelasku u Kopar ni na koji način nije sudjelovao Zdravko Mamić. Za vrijeme dok sam igrao u Dinamu nisam potpisivao nikakve izjave ili sporazume sa stranim trgovačkim društvima vezano za eventualno dugovanje Dinama prema meni, niti sam čuo za tvrtku Corporate Advantage Limited – izjavio je.

- Je li Vam Dinamo ikada bio dužan 148.000 eura? - upitao je tužitelj Mišković.

- Nije - odgovorio je svjedok i dodao kako nije imao ugovore niti s Marijem Mamićem i njegovim tvrtkama niti s Nikkyjem Arthurom Vuksanom.

Prema optužnici, Dinamo je na račun engleskog poduzeća Corporate Advantage Limited, po nalogu Zdravka Mamića, isplatio tri milijuna eura, a ta je tvrtka istim novcem platila dugove prema 17 bivših igrača, među kojima su i Tomić te Polovanec, i uštedjela klubu gotovo milijun eura. Trebao je to biti dobar posao, no USKOK tvrdi kako se odigrao samo na papiru. Naime, kako se tereti, igrači nisu ni znali za postojanje navodnog duga i ništa im nije isplaćeno. Kako se navodi u optužnici, tvrtku s londonskom adresom osnovao je optuženi Sandro Stipančić, a za raspolaganje novcem na njezinom računu bili su ovlašteni Zdravko Mamić i njegov sin Mario Mamić. Da nije dogovorio sporazumni raskid, klub bi mu trebao isplatiti 160.000 eura. Mamićeva obrana predočila mu je potvrdu koju je potpisao 3. listopada 2003., a po kojoj je tada od Zdravka Mamića primio 5.000 eura na ime ugovorene rate.

- Rukopis i potpis su moji, a ne bih potpisao da nisam primio novac, no ne sjećam se toga - komentirao je.

Otac preuzeo novac

Na klupu je potom sjeo Polovanec, koji je za klub igrao od 1995. do 2003. Dinamo mu je, kaže, prema prvom ugovoru sve isplatio, na račun, dok se prema drugom nagomilalo 100.000 eura duga. Na prelasku u Varteks, dogovorio je obročnu otplatu.

- Ne sjećam se kako mi je novac od duga isplaćen. Mislim da je moj otac jednom preuzeo 25.000 ili 35.000 eura – rekao je Polovanec. Ne zna je li potpisivao ugovore ili sporazume sa stranim tvrtkama o isplati Dinamovog duga prema njemu.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Potpisao sam neki papir kada sam odlazio iz Dinama vezano uz raskid ugovora i preciziranje rokova isplate duga – dodao je.

Nikada nije čuo za Corporate Advantage Limited. Tužitelj Mišković potom mu je pročitao njegov iskaz iz istrage 2015., kada je u USKOK-u rekao kako mu je Dinamo ostao dužan oko 50.000 tadašnjih maraka, ali je želio otići pa je dogovorio sa Zdravkom Mamićem i Damirom Vrbanovićem da ga puste, a da se on odrekne duga.

- Dug je bio oko 100.000 eura, dio sam oprostio, a za dio sam dogovorio isplatu – ponovio je. U istrazi je izjavio i kako mu Dinamo nikada nije platio dug, niti da je on poduzimao išta da se naplati. U utorak na sudu kazao je kako mu je isplaćen dio duga od 25.000 do 35.000 eura.

Mamićev odvjetnik Filip Glavaš pokazao mu je dvije potvrde, na 40.000 eura iz 2004. godine te na 25.000 eura iz 2005. godine, a iz kojih proizlazi da je to iznos kojeg je Polovanec primio od Zdravka Mamića na ime Dinamovog duga prema njemu. Potvrdio je da je na dokumentu iz 2004. godine njegov rukopis i potpis, piše Večernji list.

- No, ne sjećam se da sam taj novac primio, iako je to moguće - komentirao je svjedok. Na potvrdi iz 2005., nastavio je, nije njegov potpis, niti se sjeća da je taj novac primio. Dodao je kako to nije ni potpis njegova oca, ali i da je moguće kako je taj iznos preuzeo njegov pokojni otac i potpisao njega umjesto sebe.

- Je li Vam Dinamo ikada bio dužan 222.000 eura? – upitao ga je tužitelj Mišković.

- Ne znam koliki je bio dug, oko 100.000 eura. Oprostio sam 20.000 ili 30.000 eura. Stvarno ne znam precizirati – odgovorio je Polovanec.

Suđenje se nastavlja 8. travnja.