Bivši južnokorejski predsjednik osuđen na pet godina zatvora

Južnokorejski sud u petak je osudio bivšeg predsjednika Yoon Suk Yeola na pet godina zatvora zbog optužbi koje uključuju ometanje pokušaja uhićenja nakon neuspjelog pokušaja uvođenja izvanrednog stanja.

Središnji okružni sud u Seulu priopćio je da je Yoona proglasio krivim za ometanje vlasti u izvršenju naloga za uhićenje vezanog uz njegovu izjavu o izvanrednom stanju u prosincu 2024., pokazao je prijenos presude uživo.

Također je proglašen krivim za optužbe koje uključuju krivotvorenje službenih dokumenata i nepoštivanje pravnog postupka potrebnog za izvanredno stanje.

Ova je presuda prva vezana uz kaznene optužbe s kojima se Yoon suočava zbog svog neuspješnog pokušaja uvođenja izvanrednog stanja.

Na presudu se može uložiti žalba.