Bivši karlovački vijećnik došao traktorom: Gađat ću ih jajima!

Desetak Karlovčana okupljeno ispred inicijative "Za radnički Karlovac" kojeg predvodi karlovački ljevičar Dimitrije Birač prosvjedovalo je u subotu u Karlovcu ispred nekadašnjeg kina Edison zbog iseljavanja mladih, niskog standarda umirovljenika, te stranačkog zapošljavanja.

- Ljudi koji odlaze nisu članovi HDZ-a ni vladajuće koalicije, već mladi koje politika ne zanima, rekao je Birač. Umirovljenici nemaju luksuz da se sele, njihove su mirovine sve manje, a lokalna vlast stvara depresiju u ovom gradu nepostojanja perspektive - rekao je Birač prozivajući vladajuće i pozvao sve na djelovanje, a oporbu da se ujedini.

Na prosvjed je tada traktorom došao Mile Sokolić, nekadašnji gradski i županijski vijećnik, te djelatnik Razvojne agencije Karla-e i rekao da bi on prosvjed održao pred Županijom i Gradom i gađao ih trulim jajima, jer su to zaslužili, te pozvao sve da to učine jer on hoće.

- Gađat ću ih jajima i njihovi zaposlenici iz Županije i Grada jer su isto nezadovoljni njihovom vlašću, jer ekipa koja je sada došla u Županiju progoni vlastite zaposlenike, rastjeruje ih iz institucija, tjera ih se na manje plaće, da sami sebi pišu rješenje o prelascima – rekao je Sokolić.

- Imamo čovjeka koji se predstavlja kao prorok, a vodi 40 razbojnika, kao i da u novinama gledamo papire i kriminal koji su napravili, a nitko se ne osjeća odgovornim - dodao je.

- Zato sam došao traktorom kao neki jadni politički veteran i zaposlenik institucije Karlovačke županije. Došao sam vam reći da ću sljedeći put donijeti jaja i trule jabuke i gađat ću, reći ću svoje nezadovoljstvo – najavio je Sokolić, te se obratio prosvjednicima rekavši kako se ne smiju skrivati u šumama i parkovima već glasno reći što žele, nakon čega se "obrušio" i na svog šefa Viktora Šegrta.



- Ljudi se boje reći što ih boli. Ja imam šefa koji ucjenjuje svoje zaposlenike, ruga im se, zviždi im pred vratima. Je li to nivo institucija? Ovo je dno dna. Dno dna je i što se mi ovdje žalimo. Ako se ide u boj, onda se ide u pravi boj - zaključio je Sokolić.