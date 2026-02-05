Roberta Dicaprija sumnjiče da je s 14 ljudi organizirao preprodaju droge u Rijeci te da je bio mozak ekipe koja se prijevarama upisivala na nekretnine
Bivši maneken na drogi zaradio 100.000 eura, pet milijuna eura vrijedne nekretnine nisu prodali
Bivšeg manekena Roberta Dicaprija (38) Uskok tereti da je bio na čelu zločinačke organizacije od 14 ljudi koja se bavila organiziranjem prijevoza većih količina raznih vrsta droga, preprodajom te pranjem novca od preprodaje te droge. Također, sumnjiče ga da je bio mozak skupine prevaranata koji su se, uz pomoć krivotvorenih dokumenata, upisivali na vrijedne nekretnine. Riječ je zapravo o dva pravca istrage, u kojima su osumnjičenici imali točno određene uloge, a zajedničko im je da je na čelu ilegalnih aktivnosti, prema mišljenju Uskoka, bio upravo Dicaprio.
