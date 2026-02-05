Obavijesti

PONEDJELJAK U PODNE

Kekin: Plenković je u pravu. Napisat ću navijačku pjesmu za sve sportaše od 5. do 7. mjesta

Piše Veronika Miloševski,
Kekin: Plenković je u pravu. Napisat ću navijačku pjesmu za sve sportaše od 5. do 7. mjesta
Najava pjesme je stigla nakon što je premijer u utorak na konferenciji za medije oko dočeka hrvatskih rukometaša na trgu 'bocnuo' pjevača

Nisam mislio da ću to ikad reći, ali premijer Plenković je u pravu. Ja stvarno nemam pjesmu za herojske dočeke i za nabrijavanje sportaša. Zato sam odlučio prihvatiti taj izazov i napisati pjesmu, najavio je pjevač Mile Kekin na svom Facebook profilu. 

Dodao je da pjesmu neće napraviti za  za zlato, srebro ili broncu.

- Ne daj Bože, to mjesto je već rezervirano. Ali za dočeke svih ekipa i sportaša između petog i sedmog mjesta. Nadam se da zbog toga u narodu neće zaživjeti izreka: "Da Bog ti Mile na dočeku svirao". Ali ja sam se potrudio da ta pjesma bude dobra, da bude energična i za nabrijavanje. Premijera za premijera, i za sve vas u Hrvatskoj i dijaspori, bit će točno u ponedjeljak u podne - najavio je pjevač.

Podsjetimo, ova najava stigla je nakon što je premijer u utorak na konferenciji za medije oko dočeka hrvatskih rukometaša na trgu 'bocnuo' pjevača.

- Igrači vape za pjesmama koje ih motiviraju i dižu. Znate što obično naše reprezentacije rade? One puste Milu Kekina. I kad čuju Milu Kekina, oni lete po terenu nakon toga. Karikiram, nastojim se našaliti. Imam dojam da se ekipa iz 'Moramo', pardon iz Možemo, promašili 'ceo fudbal' - rekao je Plenković.

