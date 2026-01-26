Obavijesti

News

Komentari 18
RATNI BRIGADIR PLUS+

Bivši ministar Kotromanović je osvajač svjetskih vrhova: 'Na to me tjeraju adrenalin i strast!'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 4 min
Bivši ministar Kotromanović je osvajač svjetskih vrhova: 'Na to me tjeraju adrenalin i strast!'
Foto: Privatni album

Nevjerojatan je osjećaj stati ispod planine. Osjetiš poštovanje. Ne znaš hoće li biti gostoljubiva ili pokazati zube, kaže Ante Kotromanović, bivši ministar

Admiral

Tijekom Domovinskog rata Ante Kotromanović, umirovljeni brigadni general i bivši ministar obrane u vladi Zorana Milanovića, na visovima Svilaje i Dinare proveo je mnogo vremena. Tijekom Oluje zapovjedništvo mu je bilo na 1500 metara nadmorske visine. Znao je da će im se vratiti jer, kako za sebe kaže, živi od adrenalina. Njegovo osvajanje planinskih visova počelo je nakon ministarskog mandata. Od prije je poznato da je upravo sa Zoranom Milanovićem, nakon što su oba u to vrijeme završila političku karijeru, odradio uspon na najviši vrh Dinare, a to je bila prilika i da Kotromanović sad aktualnog predsjednika upozna s linijom fronte i načinom na koji su ratovali u tim uvjetima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni
OBJASNILI RAZLOGE

Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA

Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Marko Primorac je kao profesor na Ekonomskom fakultetu imao i svoj privatni obrt i tvrtku, radio za brojne institucije i iznadprosječno zarađivao. Kao ministar to nije mogao...
Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto
PLENKI BEZ MINISTRA

Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto

Marko Primorac bio je i potpredsjednik Vlade, a od 2022. je ministar financija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026