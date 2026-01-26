Bivši ministar Kotromanović je osvajač svjetskih vrhova: 'Na to me tjeraju adrenalin i strast!'

Tijekom Domovinskog rata Ante Kotromanović, umirovljeni brigadni general i bivši ministar obrane u vladi Zorana Milanovića, na visovima Svilaje i Dinare proveo je mnogo vremena. Tijekom Oluje zapovjedništvo mu je bilo na 1500 metara nadmorske visine. Znao je da će im se vratiti jer, kako za sebe kaže, živi od adrenalina. Njegovo osvajanje planinskih visova počelo je nakon ministarskog mandata. Od prije je poznato da je upravo sa Zoranom Milanovićem, nakon što su oba u to vrijeme završila političku karijeru, odradio uspon na najviši vrh Dinare, a to je bila prilika i da Kotromanović sad aktualnog predsjednika upozna s linijom fronte i načinom na koji su ratovali u tim uvjetima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+