Bivši ministar kulture mora ići u zatvor na godinu dana!

Bivši HNS-ov ministar kulture Berislav Šipuš trebao bi se 5. ožujka javiti na izdržavanje jednogodišnje zatvorske kazne zbog podizanja novca službenom karticom i plaćanja privatnih računa državnim novcem, potvrdio je Hini glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić.

Nepravomoćnu presudu zagrebačkog Županijskog suda potvrdio je 14. listopada 2025. godine Visoki kazneni sud, čime je sudska odluka postala pravomoćna, a zasad nema informacija da je Šipuš zatražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne.

Uskok je teretio Šipuša da je na dužnosti službenom karticom podigao ukupno 17.800 kuna u gotovini koje je beskamatno koristio, dok je na privatne troškove u ugostiteljskim objektima i trgovinama, plaćajući kreditnim karticama, potrošio nešto više od 64 tisuće kuna.

Šipuš je naknadno vratio nešto više od 14 tisuća kuna "obustavama na plaći i uplatama gotovine u blagajnu", dok je sebi, prema tvrdnjama tužiteljstva, pribavio 68.600 kuna za koliko je oštetio državni proračun. Prema presudi, Šipuš je dužan platiti sudske troškove od preko 53.000 kuna.

Svoje ovlasti Šipuš je koristio protivno odluci vlade Zorana Milanovića, čiji je bio član, o uvjetima korištenja službenih automobila, mobitela, zrakoplovnih linija, kreditnih kartica i sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja.

Na početku suđenja u lipnju 2018. Šipuš je kazao da se ne osjeća krivim, a nepravomoćna presuda izrečena mu je u ožujku 2021. godine.

Zbog gotovo istog nedjela Uskok je optužio i njegovu prethodnicu Andreju Zlatar Violić kojoj je Šipuš bio zamjenik.

Iako je više od 159.000 kuna naknadno vratila mjesečnim obustavama na plaći i uplatom gotovine u blagajnu Zlatar Violić je, prema tvrdnjama Uskoka, državni proračun oštetila za nešto više od 99.000 kuna, a sebi u gotovo istom iznosu pribavila "nepripadnu imovinsku korist".

Njihovi su se postupci naknadno spajali i razdvajali, uglavnom zbog zdravstvenog stanja bivše ministrice.