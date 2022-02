Situacija se mijenja iz sata u sat, američki predsjednik Biden najavio je sankcije Rusiji, a Putin je od parlamenta dobio zeleno svjetlo za slanje vojnih snaga izvan granica Rusije.

- Nije to samo malo, na početku je izgledalo kao da će biti samo malo. Šokantno je, jer su na početku bile najavljene sankcije prema ova dva dijela Ukrajine koje je Rusija sada priznala kao neovisne. Sankcije prema tim dijelovima su zaista ništa,

Sada je Biden najavio sankcije prema vojnoj banci, VTB banci koja je dioničar u Fortenovi, dakle već je došlo do nas. Sad je pitanje što to znači, kakve to ima posljedice za tvrtke koje su u njihovom vlasništvu i ne mogu sa svojim dugom raspolagati na međunarodnim burzama, to nije malo, ali naravno Biden je rekao da je to ''prva grupa'' - rekla je u RTL Direktu bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.

- Najžešće sankcije bi bile na platni promet. To za sada nije programirano, to bi bilo vrlo žestoko. Pa i Nijemci nisu baš tome za sad skloni. Moje je mišljenje da ove sankcije neće Rusiju odvratiti od nastavka pritiskanja Zapada i SAD-a. Rusi su lani očito donijeli odluku da njima poredak u Europi koji je dogovoren nakon njemačkog ujedinjenja i nakon Pariške povelje, da im ne odgovara. Vidjeli su slabost u SAD-u, napad na Kapitol. Vidjeli su da su otišli iz Afganistana i odlučili su iskoristiti priliku i pritiskati dalje. Oni smatraju da Ukrajina ne smije ući u NATO savez, da je to ulazak Amerike u trbuh ruske sfere - dodao je još jedan bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

Putin je priznao Donjeck i Lugansk.

- Male intervencije i aneksije očito nikom ne smetaju. Amerikanci su samo dva puta zadnjih 70 godina intervenirali kad je bio pogođen suverenitet izvan SAD-a. To je bilo u Koreji (Korejski rat) i kada je Irak napao Kuvajt. To je sve ove druge intervencije ništa. Tad su Amerikanci slali svoje snage da vrate suverenitet. Rusi su vidjeli da se ništa nije dogodilo 2008. godine u Gruziji, ništa se nije dogodilo s Krimom i "republikama" koje su se osamostalile 2014. godine. I idu dalje. Cilj Rusa je sljedeći: Imamo svoj grunt i odlučiti tko što posjeduje. razdijeliti - o je naš grunt, ovo je vaš i ovo je tampon zona - rekao je Kovač.

Premijer Plenković smatra da se i nas tiče situacija u Ukrajini dok predsjednik Milanović smatra da to nije naš posao.

- To su naša posla. Ako ima jedan trenutak u kojem Hrvatska mora biti i njezin je apsolutni interes da bude solidarna članica u dva važna saveza u kojima pripada, a to su EU i NATO, to je sada. Ovo nije daleko od nas i ovim sankcijama je već možda došlo u Hrvatsku. S druge strane, ako gledate što se piše u beogradskim tabloidima, koji su pod kontrolom vlasti, od toga da Putin šalje vojsku da spoji Srbiju i „Srpsku“, kao što piše, to su sve stvari koje stvaraju atmosferu - rekla je Pusić.

- Hrvatska ima svoj mozak i svoju glavu i mora razmišljati sukladno svojim interesima. Ali naš koordinati sustav je članstvo u EU i NATO-u, na političkim Zapadu. Ali u sklopu toga mi imamo svoj način razmišljanja, koji treba uvažiti. Što se tiče susjedstva, to je velika opasnost, da se ove stvari mogu odraziti na susjedstvo, na Bosnu i Hercegovinu, na Makedoniju, Kosovo… - rekao je Kovač.

Pusić kaže kako misli da Zapad neće intervenirati u Ukrajini, ali i kako nije u potpunosti sigurna da rata neće biti.