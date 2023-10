Bivši policajac optužen za 18 pljački, svjedočila mu majka: 'Ma njega je djevojka zaludila'

Ne smatram se krivim, kazao je Denis Sivro (33), bivši policajac koji je radio na zaštiti VIP osoba, a bio je i pripadnik Interventne policije, optužen za 18 razbojstava i pokušaj razbojstva na Županijskom sudu u Zagrebu.

Na policiji i u tužiteljstvu Sivro je priznao sva kaznena djela, no sada tvrdi da je njegovo priznanje u policiji uvjetovano i iznuđeno u zamjenu za navodnu slobodu njegove nevjenčane supruge Vedrane O.

- Okrivljenik svoju obranu u policiji nije iznio svojevoljno i ista je okrnjena. Takvu obranu je iznio pod pritiskom nakon što mu je policija rekla da će, ako ne prizna sve, uhititi i Vedranu iako nije počinitelj kaznenih djela, a policajci su mu spominjali i da će im CSS odvesti djecu u dom. Predlažem da se na tu okolnost neposredno odmah na početku ispitaju Vedrana O. i u kojoj je ulozi na policiji prvotno ispitivana satima te prvi odvjetnik moga branjenika Josip Pečarić koji je bio prisutan na ispitivanju na policiji – rekao je među ostalim Sivrin odvjetnik Josip Reljić čije je prijedloge sud uvažio.

Sivro, nezaposleni otac četvero djece u šest je navrata u pljačkaške pohode odlazio na električnom romobilu. U banke i trgovine upadao bi maskiran u bilo koje doba dana te bi potom prijeteći pištoljem od zaposlenika zatražio da mu predaju novac što bi ovi i učinili. Od 24. veljače 2022. do 8. veljače 2023. zaradio je više od 80.000 eura. Pljačkao je banke, poslovnice lutrije, trgovine, ljekarnu... Pretragom stanova i auta koje je koristio pronašli su šest pištolja, odjevni predmeti i sredstva za maskiranje koje je koristio, romobil kojim se koristio te dio novca.

Foto: MUP

Sivrini roditelji, koji sa sinom ne uspijevaju komunicirati otkad je napustio bivšu suprugu policajku s kojom ima dvoje djece i bio je materijalno situiran pa se zaljubio u Vedranu O. koju je, dok je bio policajac, štitio, prvi su svjedočili u ovom kaznenom postupku.

"Denisov izgled je kopirana Vedrana"

- Do trenutka uhićenja nisam imala saznanja da bi Denis imao veze sa kaznenim djelima. Završio je Katolički školski centar te glazbenu školu, bio je među najboljim kandidatima generacije u policiji i ostvario je svoj san. Sa 23 godine života kupio si je stan i u životu ukrao bombon nije. Vozio je Audi A6, trebao je graditi kuću za obitelj, bio je situiran. I onda je upoznao Vedranu i skroz se promijenio. Denisov izgled je kopirana Vedrana. Doslovno izgledaju sada isto, s tim frizurama i tetovažama. Čovjek kojeg gledam sad u sudnici mi je totalna nepoznanica. Vedrana ga je izolirala iz društva, obitelji. Ostao je bez auta, raskućen je, ima ovrhe na kredite. Svoju djecu sa prvom suprugom je obožavao i najednom ga ona više ne zanimaju. Kao da ih nema. Zato je sve do uhićenja bio zatvoren u stanu sa Vedranom i šestero njezine djece od kojih je dvoje zajedničko. Psihološki je otišao. U zatvoru mu smije samo Vedrana dolaziti, a naše pakete i pisma odbija. Vedrana je čak rekla da što smo mu dolazili u zatvor, smo dolazili te da će ga ucijeniti ili ona ili mi – svjedočila je majka optuženog Sivre navodeći da je sve do 2020. bio sjajan čovjek, policajac, prijatelj, sin, unuk...

Potom je dodala kako mu je Vedrana isprala mozak i zaludila ga.

Nakon što je Denis uhićen, muž i ja smo došli u Heinzelovu se informirati o razlozima uhićenja i kaznenim djelima. Rekli su mi da su i Vedranu oko toga ispitivali punih šest sati, a u neformalnom razgovoru inspektor mi je rekao da je ona u vezi sa policajcem iz Heinzelove K.J. te da je Denis priznao kaznena djela pod uvjetom da se iz istrage izuzme Vedrana jer da ona ima djecu. Ona je itekako bila upućena u ono što on radi i nije mi normalno da je Denis u zatvoru a ona na slobodi i da je on apsolutno sve preuzeo na sebe da nju zaštiti. Ponižavajuće je da mi roditelji do svoga sina ne možemo doprijeti. Vedrana ga je očito uvukla u nešto okultno i već se tri godine pitam čime ga ona to drži – dodala je Sivrina majka koja živi za dan da ponovno zagrli sina kao nekad.