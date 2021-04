Bivši predsjednik Republike Ivo Josipović izjavio je u četvrtak, u povodu obilježavanja 76. obljetnice proboja posljednjih zatočenika iz ustaškog logora Jasenovac, kako je važno da su svi odali počast žrtvama unatoč tomu što nije bilo zajedničkog protokola državnog vrha.

"Bez obzira na različitosti i različiti tajming dolaska, ipak su svi odali počast i to smatram važnim. Poruka bi bila snažnija da je državni vrh bio zajedno. Iz ovih ili onih razloga to se nije dogodilo, ali ne mislim da je to tema koja danas treba biti na stolu", rekao je Josipović za N1 nakon polaganja vijenca u izaslanstvu predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Danas su u Jasenovcu da bi se odala počast stradalima, dodao je te poručio da je važnija tema odnosa vlasti i društva prema antifašizmu i ustaštvu.

Nije se htio upuštati u to tko je kriv za to što danas nije postojao zajednički protokol državnog vrha jer bi to, smatra, umanjilo značaj činjenice da su svi bili u Jasenovcu.

Upitan je li konačno sazrjelo vrijeme za potpunu zabranu ustaškog pokliča "Za dom spremni", Josipović je poručio da je ono davno prošlo.

"Mislim da je zaista vrijeme da se nedvojbeno pa i kazneno-pravnim mjerama zabrani promocija ustaštva, četništva i sličnih pokreta i režima", ocijenio je.

Ne može postojati razlika između ustaškog i HOS-ovog "ZDS"-a

Također, istaknuo je kako ne može postojati razlika između ustaškog "ZDS" i "ZDS" kada ga koristi HOS.

"Uostalom, da je na neki način prisutna svijest o tome što je taj pozdrav, bez obzira što je u nekom trenutku naše povijesti tko mislio kada je taj simbol HOS-a napravljen, onda bi malo promijenio taj simbol, ostalo bi sve isto osim samog uzvika", ocijenio je Josipović, dodavši da treba razgovarati s veteranima HOS-a kako bi im se objasnilo da drugačije ne može.

Teško mu je reći kome bi o tom pitanju bilo lakše razgovarati s veteranima, lijevoj ili desnoj vlasti, jer "vlast mora biti vlast".

Upitan postoji li strah kod raznih premijera da se riješi to pitanje, Josipović je rekao kako ne može o motivima, ali da su očito politički. "Je li to strah, kompromis, računica, to morate pitati svakog ponaosob", poručio je.

Josipović je u Jasenovac došao na Milanovićev poziv, a došao bi i na poziv premijera Plenkovića jer, kaže, nema predrasuda.

"Kada se odaje počast žrtvama onda ne treba politizirati, ali činjenica je da je zvao Milanović. Mislim da je on dosljedan u obrani antifašizma i otpora ustaštvu", ocijenio je.