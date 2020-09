Bivši radnici splitskog Hotela Marjan i dalje pitaju: Gdje je nestalo 60 milijuna eura?

Bivši radnici Hotela Marjan tvrtke Adriatic d.d. u stečaju pozvali su jutros ispred Pravnog fakulteta USKOK i DORH da se izjasne o kaznenim prijavama koje su podnijeli "zbog nestanka 60 milijuna eura"

<p>Prije početka skupštine vjerovnika, koja se jutros održavala na tom fakultetu, nekadašnji pomoćnik direktora Hotela Marjan<strong> Milan Biuk</strong> izvijestio je kako će se na Skuštini odlučivati o daljnjoj sudbini hotela i da radnici žele upozoriti na kriminalne radnje i nepravilnosti tijekom stečajnog postupka.</p><p>"Radnika ima oko 70-ak i ukupno potražujemo 22 milijuna kuna. Adris grupa nam je do sada isplatila 35 posto, dok nam ostatak ne žele dati. Bivši vlasnik <strong>Željko Kerum</strong> nam jedno vrijeme nije uplaćivao mirovinski staž ni zdravstveno osiguranje, te sad pojedinci imaju problema kod ostvarivanja prava na mirovinu", istaknuo je Biuk.</p><p>Napomenuo je i da su dosad podnijeli cijeli niz kaznenih prijava i tužbi za nezakonite radnje koje je vodio stečajni upravitelj <strong>Ante Gabelica</strong>, u dogovoru sa Kerum grupom i Adris grupom.</p><p>Biuk je istaknuo kako su radnici radili do 2008. kad je počela rekonstrukcija hotela nakon čega su upućeni na druge lokacije u sustavu Kerum grupe. Za to vrijeme, tvrdi, nisu redovito dobivali plaće, nisu im uplaćeni doprinosi, pa je dug prema njima narastao na 22 milijuna kuna.</p><h2>Nova procjena: Vrijedi 450 milijuna kuna</h2><p>Podsjetio je kako je splitski Općinski sud prije dvije godine procijenio da Hotel Marjan vrijedi 900 milijuna kuna, a da je u novoj procjeni ta vrijednost smanjena gotovo za polovicu - na 450 milijuna.</p><p>Hotel je nakon toga prodan za 330 milijuna kuna, a s obzirom da nije plaćen porez od sto milijuna kuna, taj je iznos 230 milijuna, izvijestio je predsjednik Stožera za obranu radničkih potraživanja Hotela Marjan <strong>Ante Ledenko</strong> i dodao da radnici smatraju kako od te zarade zaslužuju deset posto.</p><p>"Prilikom cijelog tog procesa se zloupotrijebilo pravo, metoda i metodologija za izračun vrijednosti hotela Marjan. Sa nevjericom gledamo put Banskih dvora, gledamo da o ovoj situaciji razgovaramo s predsjednikom Vlade i države, da otvorimo problem i da se to više nikada ne dogodi. Ne može se procijeniti vrijednost nekretnine na Zapadnoj obali isto kao vrijednost pojate u Ogorju", ustvrdio je Ledenko.</p><p>Radnike zanima, dodao je, gdje je nestalo 60 milijuna eura i traže "da USKOK i DORH konačno progovore" o osnovanosti kaznenih prijava koje su podnijeli radnici.</p>