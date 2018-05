'Bivši šef obavještajne službe Sj. Koreje putuje u New York'

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u utorak da bivši šef sjevernokorejske obavještajne službe Kim Yong Chol putuje u New York, dok se nastavljaju pripremni razgovori za planirani susret na vrhu američkog predsjednika i sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una.

Opisujući Kima kao "potpredsjednika Sjeverne Koreje" Trump je na Twitteru potvrdio "da se trenutno odvijaju susreti kojima se priprema summit". Sadašnji potpredsjednik središnjeg odbora vladajuće Radničke stranke, Kim će biti najviši dužnosnik koji za posljednjih 20-tak godina posjećuje SAD.

"Sastavili smo sjajan tim za naše razgovore sa Sjevernom Korejom", pohvalio se na Twitteru američki predsjednik Trump.

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!