Bivši šef riječke krim policije švercao migrante iz BiH: 'Mislio sam da je romska obitelj'

Nekadašnji voditelj Službe organiziranog kriminaliteta Policijske uprave primorsko-goranske i bivši policijski glasnogovornik Vlado Kovalčik optužen je da je u srpnju na području Rakovice sudjelovao u ilegalnom prijevozu četvero migranata koji su nezakonito ušli u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Kovalčik te optužbe negira. Tvrdi da nije znao da su ljudi koje je povezao ilegalno prešli granicu te da im je stao jer ga je djevojčica iz skupine podsjetila na njegovu kćer, piše Fiuman.

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu smatra da je Kovalčik bio dio organiziranog prijevoza migranata i da ih je prevozio radi zarade. Prema optužnici, Kovalčik je 21. srpnja oko 13.50 na području općine Rakovica u svojoj crvenoj Kiji Ceed prevozio četiri osobe koje su ušle u Hrvatsku mimo granične kontrole. Tužiteljstvo tvrdi da ih je prevozio kako bi se materijalno okoristio. Policajci Postaje granične policije Cetingrad zaustavili su ga u mjestu Nova Kršlja. U automobilu su, uz Kovalčika, zatekli četvero ljudi koji su se predstavili kao državljani Turske. Utvrđeno je da postoji sumnja kako su ilegalno ušli u Hrvatsku.

Kovalčik je ispričao da je dva dana prije uhićenja otišao u Bosnu i Hercegovinu na poziv prijatelja iz Velike Kladuše, člana motorističkog kluba. Ondje se družio s prijateljima i prespavao. Na povratku prema Hrvatskoj u navigaciju Google Maps upisao je Slunj jer je znao da mora proći tim smjerom. Nakon prelaska granice, tvrdi, uz cestu je ugledao nekoliko ljudi. Isprva je pomislio da je riječ o romskoj obitelji koja stopira. Zaustavio se, kako je objasnio, jer je među njima vidio djevojčicu koja ga je podsjetila na vlastitu kćer. Tek kada su mu se obratili na lošem engleskom jeziku, shvatio je da nisu Romi. Pitali su ga može li ih odvesti do Slunja. Budući da je i sam išao u tom smjeru, odlučio ih je povesti. Vožnja je trajala svega tri ili četiri minute prije nego što ih je zaustavila policija. Kovalčik tvrdi da od migranata nije tražio novac niti je očekivao da će ga dobiti.

Migrant je ispričao da je iz Turske krenuo prema Njemačkoj, a da je najprije zrakoplovom stigao u Sarajevo. Za put od Turske do Njemačke, uključujući krijumčarenje preko granica, unaprijed je platio 3000 eura. S njim su putovali i rođaci. Nakon boravka u hotelu jedna osoba iz skupine dobila je poruku putem WhatsAppa. Potom su ih vozilom odvezli do granice, gdje ih je čekao vodič. Vodič ih je pješice, mimo službenog graničnog prijelaza, preveo iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Tijekom prelaska morali su pregaziti i vodu. Nakon ulaska u Hrvatsku vodič ih je uputio prema automobilu koji ih je čekao. Svjedok se nije sjećao marke vozila, ali je rekao da je bilo crvene boje. Riječ je o automobilu kojim je upravljao Kovalčik. Migrant je naveo da vozaču nisu dali novac i da s njim nisu ni razgovarali. Policija ih je zaustavila nedugo nakon što su krenuli.

Za tužiteljstvo je ključan upravo iskaz migranta koji tvrdi da ih je vodič nakon ilegalnog prelaska granice usmjerio prema crvenom automobilu koji ih je čekao. Državno odvjetništvo smatra da Kovalčikova tvrdnja o slučajnom susretu nije uvjerljiva te da iskaz migranta upućuje na unaprijed organiziran prijevoz. Zbog toga ga tereti za kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili državi potpisnici Šengenskog sporazuma, počinjeno iz koristoljublja.