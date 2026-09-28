KAKO KROZ ZAGREB Otvorili stranicu za prijevoz, vozi bus umjesto ZET-a, navala na Bajs

Za sve Zagrepčane koji imaju mjesta u automobilu ili pak traže prijevoz do svojih odredišta, pojavila se stranica 'Idemo zajedno' na kojoj sve to mogu pronaći. Stranica je besplatna, a nije potrebno ni instalirati aplikaciju. Na stranici možete sami unijeti datum i vrijeme polaska, lokaciju s koje polazite te lokaciju do koje trebate doći.

Pokretanje videa... VIDEO Promet zagrebačkim ulicama od istoka do zapada grada | Video: Veronika Miloševski/24sata

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Ako ste odabrali opciju 'Tražim prijevoz', nakon odabira vremena i lokacija pojavit će se popis svih vozača koji su na vašoj ruti.

S druge strane, ako ste vozač i imate slobodnoga mjesta u vozilu, pojavit će se popis svih onih koji bi s vama mogli putovati. Stranica nudi i opciju da se putnicima javite direktno na WhatsApp.

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Bajsevi nikad popularniji

Na stranici https://bajs.informacija.hr/ možete vidjeti i koliko je zagrebačkih Bajseva trenutno dostupno na gradskim ulicama. Ako na vašoj stanici nema bicikla, pogledajte gdje ga ima. Ili neka vam stanica sama javi kad se pojavi.

Neslužbena stranica zet.skoljka.org pokazuje vam sve ZET-ove linije koje su u prometu, pa tako i danas jedine dvije - tramvaj 11 i 17, a još vozi i brza linija za Veliku Goricu.

Ivan Kaspret iz firme Kaspret Travel odlučio je priskočiti u pomoć građanima koji trebaju prijevoz od okretišta Dubrava do KB Dubrava dok traje štrajk radnika ZET-a. S njim je razgovarala reporterka N1 Katarina Plantak.

- Jučer sam bio na putu, u Međugorju. U povratku sam vidio da će biti štrajk u Zagrebu i odlučio pomoći kome treba prijevoz do bolnice - rekao je Kaspret