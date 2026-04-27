Obavijesti

News

Komentari 9
STIŽU DILJEM ZEMLJE

Bivši šef SOA-e za 24sata o dojavama o bombama: 'Ovo je sada već prešlo sve granice...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši šef SOA-e za 24sata o dojavama o bombama: 'Ovo je sada već prešlo sve granice...'
Foto: Matija Habljak/PIXSELL/Igor Soban/PIXSELL/Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Radi se o djeci, o najranjivijoj skupini ide se i prema vrtićima. Pitanje je kuda će ovo sve to otići, rekao nam je Letica...

Ovo je sada već prešlo granice, to više nije zezancija, ovo je poprimilo oblike teroriziranja građana, rekao nam je bivši voditelj operacija u Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA) Ante Letica.

Podsjetimo, dojave o bombama stigle su ponovno u zagrebačke škole, zgradu Gradskog poglavarstva, ali i u neke redakcije. Neke škole u Splitu također su zaprimile dojave o bombama, a policija provodi provjere. Evakuacije su u tijeku i nekoliko škola u Rijeci zbog dojave o bombi.

- Radi se o djeci, o najranjivijoj skupini ide se i prema vrtićima. Pitanje je kuda će ovo sve to otići. Također, pitanje je sposobnosti naše policije, da u suradnji s kolegama u drugim državama i SOA-om pokušaju locirati IP adresu, a onda i utvrditi stvarni identitet - rekao nam je Letica. Dodaje i kako je to, lociranje IP adrese, sada glavno pitanje. 

- Inače ovo može trajati do sudnjeg dana. Naravno, glavno pitanje je pitanje motiva. Naravno da je SOA uključena od početka, oni sa svojim sredstvima i u suradnji s partnerima također rade na lociranju IP adrese - kaže Letica. 

Komentirajući način pronalaska servera s kojeg se prijetnje šalju, Letica kaže kako je to zaista teško.

- Teško je, ali nije nemoguće, postoje tehničke mogućnosti s kojima se to može. Ponovit ću, glavno je pitanje motiva - zaključuje Letica.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026