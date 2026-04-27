Bivši šef SOA-e za 24sata o dojavama o bombama: 'Ovo je sada već prešlo sve granice...'

Ovo je sada već prešlo granice, to više nije zezancija, ovo je poprimilo oblike teroriziranja građana, rekao nam je bivši voditelj operacija u Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA) Ante Letica.

Podsjetimo, dojave o bombama stigle su ponovno u zagrebačke škole, zgradu Gradskog poglavarstva, ali i u neke redakcije. Neke škole u Splitu također su zaprimile dojave o bombama, a policija provodi provjere. Evakuacije su u tijeku i nekoliko škola u Rijeci zbog dojave o bombi.

- Radi se o djeci, o najranjivijoj skupini ide se i prema vrtićima. Pitanje je kuda će ovo sve to otići. Također, pitanje je sposobnosti naše policije, da u suradnji s kolegama u drugim državama i SOA-om pokušaju locirati IP adresu, a onda i utvrditi stvarni identitet - rekao nam je Letica. Dodaje i kako je to, lociranje IP adrese, sada glavno pitanje.

- Inače ovo može trajati do sudnjeg dana. Naravno, glavno pitanje je pitanje motiva. Naravno da je SOA uključena od početka, oni sa svojim sredstvima i u suradnji s partnerima također rade na lociranju IP adrese - kaže Letica.

Komentirajući način pronalaska servera s kojeg se prijetnje šalju, Letica kaže kako je to zaista teško.

- Teško je, ali nije nemoguće, postoje tehničke mogućnosti s kojima se to može. Ponovit ću, glavno je pitanje motiva - zaključuje Letica.