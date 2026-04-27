Grad Zagreb o bombama: I lažne dojave su kazneno djelo. Surađujemo s policijom

Dojave o bombama u nekim zagrebačkim gimnazijama stigle su ponovno u ponedjeljak ujutro na mail redakcije. PU zagrebačka potvrdila nam je da su upoznati s dojavama i da sve provjeravaju. Da su evakuacije učenika u tijeku, javljaju nam i čitatelji. Dojave o bombama stigle su i u zgradu Gradskog poglavarstva, a prijetnje su stigle i nekim redakcijama.

Učestale dojave koje danima stižu diljem Hrvatske ozbiljno remete održavanje nastave u hrvatskim školama, ali i uznemiravaju djecu i učitelje. O svemu su se oglasili i iz Grada te upozorili da su lažne dojave i ovakav način maltretiranja ljudi i djece kazneno djelo.

- Grad Zagreb najoštrije osuđuje sustavne pokušaje da se unese nemir među djecu i poremeti nastavni proces u školama, danas opet kroz dojave o bombama u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Nadamo se da će se i ovaj put pokazati da su dojave lažne no podsjećamo da su i lažne prijetnje bombama kazneno djelo te se nadamo da će počinitelji čim prije biti uhvaćeni. Usko surađujemo s Policijskom upravom zagrebačkom te s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Odluke o evakuaciji škole donose nakon konzultacija s policijom - poručili su iz Zagreba.