Bivši srpski prvak u boksu je u Remetincu: Partnerica ga je prijavila zbog silovanja!

U zatvorskoj ćeliji u Remetincu u ponedjeljak je završio državljanin Srbije D.T., sportski ambasador Srbije u Emiratima te višestruki prvak u boksu, doznaje novinarka Jutarnjeg lista Hajdi Karakaš Jakubin.

Tereti ga se za kazneno djelo silovanja partnerice, nasilja u obitelji te protupravne naplate. Sutkinja mu je na prijedlog DORH-a odredila istražni zatvor kako ne bi utjecao na svjedoke, ponovio kaznena djela te pobjegao.

Partnerica ga je navodno prijavila da ju je u stanu u Zagrebu, u kojem žive, silovao. Uz to, navodno joj je stavio i lanac oko vrata te njime vukao. Odlučila je pobjeći u Srbiju, a on joj je slao prijeteće poruke. Uz to, tvrdi da mu je dužna novac.

On je sve optužbe negirao, a žrtva se nakon incidenta vratila 22. kolovoza u Hrvatsku kako bi ga prijavila policiji.