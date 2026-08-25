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U ISTRAŽNOM JE ZATVORU

Bivši srpski prvak u boksu je u Remetincu: Partnerica ga je prijavila zbog silovanja!

Piše Ivan Štengl,
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Bivši srpski prvak u boksu je u Remetincu: Partnerica ga je prijavila zbog silovanja!
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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Sutkinja mu je na prijedlog DORH-a odredila istražni zatvor kako ne bi utjecao na svjedoke, ponovio kaznena djela te pobjegao.

U zatvorskoj ćeliji u Remetincu u ponedjeljak je završio državljanin Srbije D.T., sportski ambasador Srbije u Emiratima te višestruki prvak u boksu, doznaje novinarka Jutarnjeg lista Hajdi Karakaš Jakubin.

Tereti ga se za kazneno djelo silovanja partnerice, nasilja u obitelji te protupravne naplate. Sutkinja mu je na prijedlog DORH-a odredila istražni zatvor kako ne bi utjecao na svjedoke, ponovio kaznena djela te pobjegao.

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Partnerica ga je navodno prijavila da ju je u stanu u Zagrebu, u kojem žive, silovao. Uz to, navodno joj je stavio i lanac oko vrata te njime vukao. Odlučila je pobjeći u Srbiju, a on joj je slao prijeteće poruke. Uz to, tvrdi da mu je dužna novac.

On je sve optužbe negirao, a žrtva se nakon incidenta vratila 22. kolovoza u Hrvatsku kako bi ga prijavila policiji.

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Komentari 29
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