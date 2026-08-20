Srpkinja: 'Zbog slike sina sa šajkačom dobila sam 15 dana zatvora u Hrvatskoj. Pakao...'

Srpkinja Nikolina Bačkonja Filipović tvrdi kako je u Hrvatskoj osuđena na 15 dan zatvora jer je na društvenim mrežama objavila fotografiju svojeg sina (7) sa šajkačom na glavi i s tri podignuta prsta. "Ne smatram da sam kriva, ništa loše nisam napravila, nikoga ne mrzim", kaže ona u razgovoru za Euronews.rs.

Tvrdi kako je Prekršajni sud u Šibeniku njezinu objavio proglasio narušavanjem javnog reda i mira, ona smatra kako je riječ o selektivnom postupanju protiv Srba i kažnjavanju isticanja srpskih nacionalnih simbola...

U razgovoru za Euronews navodi kako je sve počelo 21. srpnja, kad su joj u obiteljsku kuću u Strumicu pokraj Knina došla tri policajca.

- Došla su tri policajca i uhitili su me. Prvo su naišli na mojeg sina od sedam godina, koji bio sam i bez prisutnosti roditelja. Pitali su ga "Mali, gdje ti je ona četnička kapa?". Sin im je odgovorio da ne zna što je četnička kapa, da je to srpska šajkača, da je ona u Srbiji. On je doživio veliku traumu i nije dobro. Poslije su došli do mene, bila sam na drugom katu, i tako je sve krenulo, kaže Bačkonja Filipović.

Tvrdi kako je kad je izašla pred sutkinju imala osjećaj da je odluka protiv nje već donesena.

- Odmah sam znala što me čeka, budući da znamo i u prethodnim slučajevima što se događalo. Sutkinja je bila jako loša prema meni, zamolila sam da mi barem odredi novčanu kaznu zbog djeteta. Rekla je da moram biti 15 dana u zatvoru zbog stvari koje sam objavljivala na Facebooku. Bila sam pod velikim stresom, dijete mi je ostalo kući uplakano, bila sam van sebe. Mislila sam samo na dijete. Obitelj sam mogla nazvati tek poslije sedam dana u zatvoru - tvrdi ona i nastavlja:

- U ćeliji su sa mnom bile još četiri žene, Hrvatice. Bile su dobre prema meni, dobro smo se slagale - priča Bačkonja Filipović...

Tvrdi i kako je imala neugodna iskustva s policijskim službenicima.

- Većina ih je bila korektna, ali bilo je provokacija. Nisu mi dopustili da se potpišem ćirilicom. Kazali su da bi bilo bolje da se potpišem na njihovom, da bi tih 15 dana u zatvoru provela mirno. U prijevodu, da me ne bi uznemiravali - kaže ona...

Tvrdi kako je sve smišljeno da je povrijede... Govori da je tražila da o njezinom zatvaranju obavijeste srpsku veleposlanstvo Srbije, kako je potpisala zahtjev, ali joj je odvjetnik kazao kako veleposlanstvo nije dobilo obavijest.

Tvrdi da datum njezina puštanja iz zatvora nije slučajan. Uvjerena je u veliku zavjeru.

- Došla sam u subotu, granicu sam prošla najnormalnije. Uhitili su me 21. srpnja, u utorak. To je sve bilo smišljeno, da bi me još više povrijedili, da izađem na dan Thompsonova koncerta u Šibeniku i na dan Oluje, kad sam otišla kao dijete s osam godina... - nastavlja dalje.

Kad se vratila u Srbiju potražila je pravnu pomoć.

- Obratila sam se gospodinu Lintu, zatim kapetanu Draganu. Još je sve u procesu - kaže ona.

Tvrdi kako je fotografija sina nastala u Srbiji, kako je objavljena na Badnji dan, kako nikog nije htjela povrijediti, kako je prošla kroz pakao...

Planira i dalje odlaziti u Hrvatsku.

- Volim svoju Strmicu i uvijek ću ići tamo - kaže za kraj, piše Euronews.

Kažnjena i srpska pjevačica

U drugom, odvojenom slučaju, Općinski sud u Zadru nedavno je kaznio srpsku pjevačicu Svetlanu Spajić zbog objave snimke pjesme "Oj Krajino, moja mila mati", na društvenoj mreži i neprijavljenog boravke u Hrvatskoj.

Sud u Zadru je zaključio da pojam "Krajina" u suvremenoj Hrvatskoj ima negativnu i uznemirujuću konotaciju te da je objavom snimke narušen suživot hrvatskih građana hrvatske i srpske nacionalnosti.

Ona je priznala krivnju i ispričala se. Dobila je uvjetnu kaznu od pet dana zatvora s rukom kušnje od godinu dana i novčanu kaznu od 50 eura.