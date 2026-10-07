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Bivši sudac traži izuzeće vijeća u slučaju mita: Sporan mu je tajni zapisnik iz procesa Mamiću

Piše HINA,
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Bivši sudac traži izuzeće vijeća u slučaju mita: Sporan mu je tajni zapisnik iz procesa Mamiću
Sudac Darko Krušlin pušten na slobodu, u pratnji odvjetnika izašao iz zgrade Županijskog suda | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Bivši sudac Darko Krušlin traži izuzeće sudskog vijeća zbog spornog tajnog zapisnika iz procesa protiv Zdravka Mamića, tvrdeći da su dokazi nezakoniti i da su prekršene sudske procedure.

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu odbilo je zahtjev bivšeg suca Darka Krušlina iz afere podmićivanja osječkih sudaca za izdvajanjem nezakonitih dokaza, nakon čega je zatražio izuzeće sudskog vijeća i predsjednika suda. Krušlin je tražio da se kao nezakonit dokaz izdvoji zapisnik o vijećanju i glasovanju sudskog vijeća kojim je svojevremeno predsjedao i koje je odbjeglog Zdravka Mamića osudilo na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama. Također, Krušlinu je sporan i iskaz zapisničarke Željke Avdić za kojeg također tvrdi da je nezakonit.

Prema Krušlinovim tvrdnjama, predsjednik osječkog Županijskog suda je 2023. nezakonito otvorio omot sa zapisnikom o tajnom vijećanju i glasovanju, preslikao ga, skinuo s njega oznaku tajnosti te ga predao Uskokovim tužiteljima.

Krušlin smatra kako predsjednik suda za to nije imao ovlasti jer spis nije bio završen, dok tajni zapisnik o vijećanju prema Zakonu o kaznenom postupku može pregledavati samo viši sud tijekom odlučivanju o pravnom lijeku.

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Uz to, Krušlinu je sporno što je Uskok ispitivao Željku Avdić o tajnom vijećanju i glasovanju, bez da ju je prethodno oslobodio obveze čuvanja tajnosti. Avdić je Uskoku rekla da joj je Krušlin nakon odluke vijeća diktirao zapisnik i svoje izdvojeno mišljenje prema kojem Uskokov tužitelj Sven Mišković nije imao uvjete za zastupanje optužbe, kao i da izdvojeno mišljenje nije bilo vezano uz krivnju ili kaznu optuženima.

Krušlin ističe da je spomenuti zapisnik plod navodno nezakonitog iskaza zapisničarke te da bi trebao biti izdvojen kao nezakonit dokaz. Pored toga, bivši sudac tvrdi i da je Vrhovni sud 2021. odbio otvoriti isti zapisnik o vijećanju i glasovanju upravo zbog njegove tajnosti.

Mamići suce prema optužnici podmitili s najmanje 470.000 eura

Međutim, sudsko vijeće kojim predsjeda Jasmina Sabadžija odbilo je Krušlinove prijedloge zbog čega je zatražio izuzeće sudskog vijeća i predsjednika zagrebačkog Županijskog suda. O zahtjevu za izuzećem sudskog vijeća odlučuje Božidar Horvat, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, dok o zahtjevu za izuzećem Horvata odlučuje Visoki kazneni sud (VKS).

Nekadašnji Dinamov čelnik Zdravko Mamić optužio je Darka Krušlina, Zvonka Vekića i Antu Kvesića, suce osječkog Županijskog suda, za primajne mita i trgovanje utjecajem kako bi mu ishodili povoljne sudske presude. Istraga je pokrenuta nakon što je Mamić, nakon pravomoćnosti presude za izvlačenje novca iz Dinama, dostavio Uskoku USB stick s dokazima o druženju sa sucima.

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Prema optužnici, braća Zdravko i Zoran Mamić isplatili su sucima najmanje 470.000 eura mita, a podmićivali su ih skupocjenim darovima, plaćanjem luksuznih ljetovanja te putovanjima u inozemstvo.

Ulogu u prenošenju novca sucima imao je osječki poduzetnik Drago Tadić koji je priznao krivnju i detaljno opisao kako je i gdje sucima predavao Mamićev novac.

Optužnicom je obuhvaćena i Vekićeva prijateljica Nataša Sekulić, koju se tereti da je s Vekićem skrivala novac u bankovnom sefu te kupovala nekretnine i automobile kako bi zametnula trag korupciji.

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