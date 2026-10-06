Počelo suđenje osječkim sucima za mito. Tadić: 'Nosio sam im darove i novac od Mamića...'

Nakon nekoliko odgoda i više od šest godina od uhićenja, na Županijskom sudu u Zagrebu konačno je počelo suđenje tzv. "Mamićevim sucima".

- Nismo krivi - kazali su bivši osječki suci Darko Krušlin, čije je vijeće osudilo Zdravka Mamića na šest i pol godina zatvora, te njegovi kolege Zvonko Vekić i Ante Kvesić, na Uskokove optužbe da su od Mamića primili mito. Krušlin je, prema optužnici, dobio skupocjeni sat od Mamića, dok su Vekić i Kvesić navodno podijelili oko 500.000 eura. Mamić ih je podmićivao kako bi donosili odluke u njegovu korist.

Braća Mamić kao nagradu za pogodovanje tako su, smatra Uskok, podmirivali troškove putovanja Vekića i njemu bliskih osoba, među kojima je bila njegova prijateljica Nataša Sekulić, u Dubai krajem 2017., ali i Vekićev odlazak na nogometnu utakmicu hrvatske reprezentacije u lipnju 2018. u Veliku Britaniju na trošak HNS-a.

Vekić i Nataša Sekulić novac dobiven od Mamića uložili su u stanove i automobile. I Nataša Sekulić tvrdi da nije kriva dok se braći Zdravku i Zoranu Mamiću sudi se u odsutnosti. Njihovi branitelji također su odbacili optužbe.

Krivnju je jedino priznao poduzetnik Drago Tadić koji je imao ulogu posrednika između Mamića i sudaca.

Prije samog početka suđenja Darko Krušlin tražio je da se njemu posebno sudi tvrdeći da bi se zasebni postupak mogao brže okončati jer se samo jedna točka optužnice odnosi na njega.

- Optužba protiv mene nije ni na koji način povezana s ostalima i suđenje bi mi moglo završiti za jedan dan - objašnjavao je Krušlin svoj prijedlog, jadajući se kako će ga plaćanje odvjetnika ovako financijski opteretiti. Sudsko vijeće to je odbilo te će mu se suditi zajedno s ostalima.

Sva tri suca u međuvremenu su se umirovila i primaju između 1.300 i 3.400 eura mirovine.

Nataša Sekulić radi u privatnoj tvrtki, a Tadić, koji je također u mirovini, friško je izašao s izdržavanja zatvorske kazne.

On nakon priznanja krivnje nije želio odmah iznijeti obranu već će to učiniti u daljnjem tijeku postupka. Na sudu se zato slušala snimka njegovog iskaza iz istrage iz kolovozu 2021. godine kad se prisjetio sastanka sa sucima u jednom restoranu uoči presude Mamiću. Mamić je u to vrijeme bio na proslavi rođendana u vikendici u Buševcu, a Tadić ga je zvao na traženje suca Krušlina.

- Zvali smo ga, no veza nije bila dobra pa me Mamić zamolio da ih dovezem u Buševec. Otišao je sa sucima u jednu sobu, a vratio se bijesan. Urlao je na Krušlina da će ga ubiti jer mu je ovaj rekao da će ga osuditi. Mamić je vikao da to tako ne može - prisjećao se poduzetnik.

Mamić ga je zamolio da se nastavi družiti sa sucima što je on i činio te im nosio njegove darove - dresove, vino, ulaznice za utakmicu u Liverpoolu...

Suca Vekića i njegovu prijateljicu vozio je i na sastanke s Mamićem u BiH. Jednom prilikom, kazao je Tadić, donio im je 100.000 eura od Mamića, koji mu je sam rekao da to nije bilo jedino mito, već je i ranije sucima slao novac.