Bivši suprug misice i serijski prevarant iz toplica se nije vratio u lepoglavsku kaznionicu

Razbojnik, prevarant, poduzetnik, a sad i bjegunac od hrvatskog pravosuđa. Sve to je Ivica Đolo, bivši suprug misice Ivane Delač, za kojim je Županijski sud u Varaždinu izdao je nalog za raspisivanje tjeralice i međunarodne tjeralice nakon što se nije vratio na izdržavanje kazne u Lepoglavu.

Naime, Đolo je u Kaznionici u Lepoglavi izdržavao kaznu od deset godina zatvora te mu je sud odobrio prekid kratki izdržavanja kazne zbog zdravstenih tegoba, odnosno rehabilitacije u Stubičkim toplicama. Iz kaznionice su ga pustili 26. lipnja te se ponovno trebao vratiti do 8. srpnja do 14 sati. Kako doznajemo, u toplice je otišao te je tamo boravio do 5. srpnja nakon čega mu se gubi svaki trag. Iako nije poznato da bi Đolo imao dvojno državljanstvo, nije isključeno da se, poput nekih mnogo poznatijih bjegunaca, sklonio preko granice s obzirom da je rođen u Širokom Brijegu u BiH.

Nije se stoga pojavio ni na Županijskom sudu u Zagrebu gdje mu sude da je u sastavu zločinačke organizacije počinio niz kaznenih djela među kojima su prijevare, krivotvorenje isprave... Riječ je o spisu u kojemu je od više optuženika ostalo samo dvoje. Uz Đolu, ista optužnica obuhvaća i Zorana Garića, a tereti ih se od građana izvukli više stotina tisuća eura.

Kako je pisao Večernji list, Đolinu skupinu teretilo se da su od početka 2015. do travnja 2017. većem broju ljudi lažno predočavali da im mogu omogućiti da po povoljnim cijenama kupe nekretnine na području Zagreba. Zainteresiranim kupcima tvrdili su da im mogu srediti kupnju stanova po cijenama nižim od tržišnih jer je riječ o derutnim stanovima ili stanovima ljudi koji su umrle bez nasljednika pa su stanovi prešli u vlasništvo Grada Zagreba. USKOK u optužnici tvrdi da su se Đolo i ostali potencijalnim kupcima pri tome lažno predstavljali kao gradski službenici.

- Svojim suoptuženicima kazao sam da na toj priči možemo zaraditi novac. Objasnio sam da je već prije nas postojala grupa koja je tako radila. Sve što smo trebali bilo je naći zainteresirane kupce. Mislim da je bilo 20-ak takvih ljudi. Kada bismo ih našli, rekli bismo im da znamo da postoje prazni stanovi bez vlasnika koji se mogu kupiti za malo novca. Objašnjavali smo im da im mi to možemo srediti, a sve što su kupci trebali napraviti bilo je da plate troškove te da plate oko 1550 kuna po kvadratu za otkup stana kako bi se tobože ugovor o otkupu stana sklopio s Gradom Zagrebom. Kupcima smo govorili da u stan mogu ući kada plate otkup, i to u nazočnosti sudskog ovršitelja, javnog bilježnika i predstavnika Grada Zagreba - kazao je Đolo istražiteljima.

Sudske ovršitelje i predstavnike Grada Zagreba glumili su Đolo i njegovi suoptuženici, koji su se predstavljali kao zaposlenici Grada Zagreba ili djelatnici Općinskog suda u Zagrebu, a sve kako bi prikrili svoj pravi identitet.

- Žao zbog svega što sam učinio i spreman sam oštećenima nadoknaditi štetu. Novac koji sam dobio od njih potrošio sam na vraćanje dugova i kockanje - branio se pred istražiteljima Đolo.

Na deset godina zatvora Đolo je osuđen zbog više prijevara i krivotvorenja. Nepravomoćnom presudom određeno mu je i da mora vratiti 4,2 milijuna kuna (557.472 eura) te platiti 24.628 kuna (3269 eura) sudskih troškova.

Bio je optužen da je od siječnja 2006. do studenog 2013. u Zagrebu i Grazu, većem broju oštećenika neistinito predočavao kako može posredovati u kupoprodaji nekretnina, iako to nije namjeravao učiniti. Uvjeravao ih je i da će im pomoći oko realizacije inozemnih kredita. Kako bi ih uvjerio u istinitost svojih navoda, predočavao im je lažnu dokumentaciju. Nakon što su mu oštećenici povjerovali, predali su mu ukupno 7,7 milijuna kuna (oko milijun eura).

Bio je krajem 2018. osuđen i zbog pokušaja razbojništva mjenjačnice na zagrebačkoj Malešnici. Nije poznato je li zatražio objedinjavanje svih dosadašnjih kazni.