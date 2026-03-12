Obavijesti

News

Komentari 2
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Nepravomoćno: Bivši župan Dekanić kriv je za izazivanje i zataškavanje nesreće!

Piše Danijela Mikola,
USKOK podignuo optužnicu protiv vukovarskog župana Damira Dekanića - ARHIVA | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Uskok tereti bivšeg župana Damira Dekanića za lažiranje i zataškavanje okolnosti prometne nesreće, koju je koju je 17. travnja 2022. pijan izazvao službenim automobilom

Bivši vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić saznao je nepravomoćnu presudu za lažiranje i zataškavanje okolnosti prometne nesreće iz 2022. koju je pijan skrivio službenim vozilom županije. Sud ga je proglasio krivim za izazivanje nesreće.

Optužnicom su obuhvaćeni i Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio bivši župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš, i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.

Nitko od optuženih nije bio na izricanju presude.

Dekanić je 20. lipnja 2024. godine podnio ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, nakon što je pod utjecajem alkohola, od 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću, u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno, među kojima i dvoje djece.

DOSSIER DEKANIĆ Pijani župan izazvao je nesreću pa stvorio mrežu za muljanje i prikrivanje

Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. godine nagodila s Uskokom i priznala krivnju, pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

Uskok tereti bivšeg župana Damira Dekanića za lažiranje i zataškavanje okolnosti prometne nesreće, koju je koju je 17. travnja 2022. pijan izazvao službenim automobilom Vukovarsko-srijemske županije te postavljanje lažnog imovinsko-pravnog zahtjeva osiguravajućem društvu

