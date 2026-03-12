Obavijesti

DOSSIER DEKANIĆ Pijani župan izazvao je nesreću pa stvorio mrežu za muljanje i prikrivanje

Piše Danijela Mikola,

Damir Dekanić 2022. pijan je izazvao nesreću. Zvao je bratića da preuzme krivnju. I policajci su muljali na očevidu. U sve se uključila i žena u čiju kuću je udario. Evo kako su ga branili i kako se sve razotkrilo...

To je hajka protiv mene, samo da dam ostavku. Od banalne nesreće napravila se tema broj jedan. Nije lijepo to što se dogodilo, ali i ja sam samo čovjek. Događa se, pravdao se u travnju 2022. godine Damir Dekanić, tad HDZ-ov župan Vukovarsko-srijemske županije, nakon što je, pokazat će se kasnije, pijan izazvao prometnu nesreću. Naime, u 00.45 sati uoči Uskrsa na ulazu u Cernu, na cesti koja vodi prema Dekanićevoj kući, službena Škoda Superb vijugala je kolnikom. Odjednom je skrenula s kolnika, naletjela na betonske žardinjere, a potom se zabila u parkirani automobil i ogradu kuće. Nekoliko trenutaka poslije došao je drugi automobil, iz kojega su izašli muškarac i žena te vidjeli kako Dekanić, vidno pijan, jedva izlazi s mjesta vozača. Čak su napravili i video snimak te pozvali policiju. Dekanić potom naziva nekoliko svojih prijatelja u policiji.

