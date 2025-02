Bivši župnik s Hvara zlostavljao je dijete, ali nije išao u zatvor. Preminuo je čekajući odluku

Svećenik Marijo Zelanović (rođen 1946., preminuo 2025.) optužen je službenom prijavom 2018. za počinjenje kaznenog djela iz domene kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika. Odmah nakon prijave, ovaj slučaj je prijavljen Dikasteriju za nauk vjere i civilnim vlastima te je svećenik suspendiran, zabranjene su mu sve crkvene službe i približavanje maloljetnicima. Kanonsku kaznu izvršavao je do smrti, a civilni kazneni proces do smrti nije završen, objavila je Hvarska biskupija u svojem Izvješću o prijavama slučajeva zlostavljanja maloljetnika i isprici žrtvama.

Iz navedenog priopćenja mogao bi se steći dojam da je don Zelanović, dugogodišnji župnik s Hvara, preminuo čekajući da pravosudna tijela odrade svoj posao i pravomoćno okončaju postupak protiv njega. Stoga smo provjerili što su pravosudna tijela poduzela vezano za optužbe za koje su ga teretili. Doznali smo da je Zelanović ne samo pravomoćno osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu za bludne radnje nad maloljetnicom i zlostavljanje djeteta mlađeg od 15 godina nego je dvaput tražio i dobio odgodu odlaska u zatvor zbog zdravstvenog stanja. Šest mjeseci je trebao provesti u zatvoru, a godinu dana na slobodi uz uvjet da u sljedeće četiri ne počini novo kazneno djelo.

Sve je počelo još u svibnju 2018. kad je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu ispitalo Zelanovića, u to vrijeme 72-godišnjeg župnika iz Dola na Hvaru, zbog sumnje da je počinio dva kaznena djela bludne radnje na štetu maloljetnice starije od 15 godina i kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina.

Nije bio iza rešetaka

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 21. travnja 2018. oko 19 sati u jednome mjestu na srednjodalmatinskom otoku, u nakani zadovoljenja svog spolnog nagona, svjestan da je žrtva mlađa od 18 i starija od 15 godina života te da mu je podložna kao vjeroučitelju, iskoristio njihovu osamljenost na satu vjeronauka te počinio spomenuto kazneno djelo te da je tijekom rujna 2017., također u mjestu na srednjodalmatinskom otoku, u nakani zadovoljenja svog spolnog nagona, na prevaru namamio žrtvu iako je bio svjestan da se radi o osobi mlađoj od 18 i starijoj od 15 godina života, i kao vjeroučitelj počinio spomenuto kazneno djelo. Postoji osnovana sumnja i da je okrivljenik tijekom školske 2016/2017. godine u mjestu na srednjodalmatinskom otoku, za sada neutvrđeni broj puta, na štetu jedne učenice, svjestan da mu je ona podložna kao vjeroučitelju, u nakani zadovoljavanja svog spolnog nagona, počinio spomenuto drugo kazneno djelo - objavilo je tad splitsko tužiteljstvo ne navodeći identitet osumnjičenog.

Tražili su tad od Županijskog suda u Splitu da mu odredi istražni zatvor kako ne bi utjecao na žrtvu i svjedoke ili ponovio kazneno djelo, no sud je to odbio i odredio mu mjere opreza obveznog redovitog javljanja načelniku policijske postaje jedanput tjedno, zabrane približavanja maloljetnoj žrtvi i zabrane kontaktiranja s maloljetnom žrtvom.

Sudili mu u Splitu

ODO Split je, nakon provedene istrage, pred Općinskim sudom u Splitu podignu optužnicu na temelju koje se na istom sudu protiv don Zelanovića vodio postupak. Evo što su nam o tom postupku odgovorili sa splitskog suda.

- Vezano za Vaš upit navodim kako se pred ovim sudom u odnosu na M. Z. (rođenog 1946. godine) vodio kazneni postupak u odnosu na navedeni događaj iz 2018., a u kojem kaznenom postupku je donesena presuda, koja je preinačena odlukom Županijskog suda u Velikoj Gorici od 12. listopada 2023. na način da je okrivljeniku izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci zbog kaznenog djela bludnih radnji te kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina. Potom mu je izrečena djelomična uvjetna osuda na način da se jedinstvena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci ima izvršiti, dok se preostali dio jedinstvene kazne zatvora neće izvršiti ako isti u roku od četiri godine ne počni novo kazneno djelo. S obzirom na činjenicu smrti okrivljenika obustavljen je postupak izvršenja kazne zatvora u odnosu na istog - odgovaraju nam s Općinskog suda u Splitu.

Je li onda odslužio išta od te kazne?

Kako smo neslužbeno doznali, sudac izvršenja pozvao ga je da se javi na izvršenje zatvorske kazne u lipnju 2024. Don Zelanović je zatražio odgodu izvršenja iz zdravstvenih razloga, koja mu je odobrena, i to na tri mjeseca. Kako je uobičajeno, sud je vezano uz njegove zdravstvene tegobe zatražio mišljenje liječnika o tome može li se Zelanović liječiti u uvjetima Zatvorske bolnice u Svetošimunskoj i to je mišljenje bilo negativno. Prema našim informacijama, Zelanović je još jedanput tijekom prošle godine zatražio odgodu, također zbog narušenog zdravstvenog stanja, te mu je i ona odobrena. U zatvor se trebao javiti 25. siječnja 2025., no preminuo je 9. siječnja 2025. u 79. godini.

Neslužbeno smo doznali i da parnični postupak za naknadu štete koji su pokrenule obitelji žrtava još traje. Pitali smo Hvarsku biskupiju što su točno mislili kad su napisali da “civilni kazneni proces do smrti nije završen”, kao i jesu li znali da je don Zelanović pravomoćno osuđen za navedena kaznena djela i da je trebao javiti se u zatvor, a njihov ćemo odgovor objaviti kad ga dobijemo. Sugovornici ističu da biskupija nije stranka u postupku te da nisu trebali biti obaviješteni da Zelanović mora u zatvor. 