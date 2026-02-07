FOTO Prosvjednici s moliteljima zajedno bili u riječkoj katedrali

Na jutarnjoj misi u 7 sati, koju riječki nadbiskup Mate Uzinić redovito slavi u riječkoj katedrali, u subotu 7. veljače okupili su se molitelji krunice i članovi njihovih obitelji, ali i oni koji se inače protive molitvi na trgovima, piše IKA. Riječ je o vjernicima koji se svake prve subote u mjesecu okupljaju na molitvi ispred riječke prvostolnice, dok su protivnici te molitve svoj dolazak na misu unaprijed najavili.

Iako, kako kažu, nisu dio crkvene zajednice - članovi Kolektiva odazvali su se na poziv nadbiskupa Uzinića. Na taj su način, kažu, podržali njegov trud da javni prostor zaštiti od instrumentalizacije vjere. Na misi su stajali pokraj "molitelja", piše HRT.

U propovijedi je nadbiskup Uzinić istaknuo kako je svima potreban Isus evanđelja – suosjećajan Bog, Bog sa srcem kojemu je stalo do svakoga čovjeka. Pozvao je vjernike i sve ljude dobre volje da, po uzoru na Isusa Krista, budu bliski jedni drugima i suosjećajni sa svima.

Foto: riječka nadbiskupija

Nakon mise nadbiskup je izložio Presveti Oltarski Sakrament i pozvao okupljene na klanjanje i molitvu u tišini. Pritom je naglasio kako ne želi da ni taj čin postane razlog novih podjela te je sve koji to žele pozvao da ostanu u tišini pred Isusom i mole za mudrost, poput Salomona. Većina okupljenih ostala je u molitvi barem neko vrijeme, a potom su se pridružili molitvi krunice ispred katedrale.

U nastavku propovijedi nadbiskup je istaknuo kako Isus iz evanđelja suosjeća sa svojim učenicima, ali i sa svima koji mu dolaze jer trebaju njegovu blizinu i utjehu, te da takav Isus šalje i svoje učenike da budu takvi prema svojoj braći i sestrama. To je, naglasio je, poslanje Crkve.

Tumačeći Salomonovu molitvu, nadbiskup je rekao kako on traži poslušno srce – srce koje sluša, koje je otvoreno Bogu i usmjereno prema ljudima, kako bi moglo postati nalik Božjem srcu, srcu koje suosjeća, koje primjećuje svaku bol, patnju i potrebu te nikoga ne isključuje.

Foto: riječka nadbiskupija

Istaknuo je kako svi koji su se okupili u katedrali, svako na svoj način, žele dobro društvu i svijetu.

- Vjerojatno svi imamo i taj Isusov osjećaj suosjećanja i blizine, to nas motivira. Ali potrebno je povući se na osamu, otvoriti se Bogu i njegovim nadahnućima. Potrebno je pogledati u Isusa i njegov način. Kako bismo mogli biti blizi Bogu, ali onda i na Božji način blizi jednim drugima. Kako bismo mogli biti zajedno. Kako među nama ne bi trebali stati i stajati kordoni policije koji nas dijele i s kojima trošimo dragocjeno vrijeme - rekao je nadbiskup i dodao da kršćani moraju biti vidljivi u društvu i dati svoj doprinos boljitku tog društva.

- Ali to možemo tek nakon što usvojimo Isusov pogled, tek kad se naše srce ispuni suosjećanjem kao što je bilo njegovo srce ispunjeno, tek kad nećemo biti još jedan razlog podjela u našem društvu, nego ćemo postati ono što Isus želi da bude njegova Crkva. Most između ljudi i Boga i most prema braći i sestrama“, zaključio je nadbiskup Uzinić.