Obavijesti

News

Komentari 13
DIVLJA NOĆ NA JAHORINI

VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'
Foto: čitateljica 24sata

Zadnja pjesma bila je 'Kad bi bio ranjen'. Ta ga je posebno pogodila. Na videu se može i vidjeti sam kraj koncerta gdje Ceca Zdravku  zahvaljuje na dobroj atmosferi, ispričala nam je čitateljica

Admiral

Bivši čelnik Dinama, koji se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa u BiH, sinoć je bio na Cecinom koncertu na Jahorini. Naša čitateljica je za 24 sata ispričala kako je došao zakopčan, a s koncerta otišao otkopčan i košuljom vezanom u čvor.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Zdravko Mamić na Jahorini 00:07
Zdravko Mamić na Jahorini | Video: čitatelj/24sata

- Sjeli su za stol neko vrijeme je bilo mirno,  a kako je teklo vrijeme tako je postajalo veselije. Pio je, pa se penjao na stolac, raskopčavao košulju i vezao je sprijeda u čvor. Ljubio je Ceci ruku, govorio kako je njen najveći fan. Čak je ona njemu rekla da je ona njegov fan. Trubačima je dao bunt novčanica - ispričala nam je čitateljica.

Kako kaže, koncert je počeo oko 22.30, a završio nešto prije 1 sat ujutro.

11
Foto: Screenshot/Tiktok

- Zadnja pjesma bila je 'Kad bi bio ranjen'. Ta ga je posebno pogodila. Na videu se može i vidjeti sam kraj koncerta gdje Ceca Zdravku  zahvaljuje na dobroj atmosferi'. No kad je završio koncert, on se prebacio u susjedni hotelski bar - govori nam čitateljica. 

Kako je objavio Telegraf.rs, mamić je ljubio ruku udovice ratnog zločinca Arkana, a onda je izvadio bunt novčanica u kojem je bilo 2000 eura i time okitio tamburaša Cecinog benda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: 'Ja sam vaš fan'
TRGAO I KOŠULJU NA JAHORINI

VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: 'Ja sam vaš fan'

Bivši čelnik Dinama, koji se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa u BiH, došao je na Cecin koncert na Jahorinu
Eurojackpot: Rezultati 11. kola
PROVJERITE LISTIĆE

Eurojackpot: Rezultati 11. kola

Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je u kategoriji "5+0", gdje je jedan igrač osvojio 1.532.815,30 eura
Imamo ugovore! Izmislili su čovjeka, lažirali potpise i oteli nekretnine. Sud je sve prihvatio
NOĆNA MORA

Imamo ugovore! Izmislili su čovjeka, lažirali potpise i oteli nekretnine. Sud je sve prihvatio

Uskok je razbio bandu koja se osim dilanja droge bavila i prevarama s nekretninama. Način na koji su lažnim dokumentima preuzeli vilu na Tuškancu je upozorenje građanima i sudovima. Odvjetnica: To je suludo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026