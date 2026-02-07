VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'

Bivši čelnik Dinama, koji se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa u BiH, sinoć je bio na Cecinom koncertu na Jahorini. Naša čitateljica je za 24 sata ispričala kako je došao zakopčan, a s koncerta otišao otkopčan i košuljom vezanom u čvor.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:07 Zdravko Mamić na Jahorini | Video: čitatelj/24sata

- Sjeli su za stol neko vrijeme je bilo mirno, a kako je teklo vrijeme tako je postajalo veselije. Pio je, pa se penjao na stolac, raskopčavao košulju i vezao je sprijeda u čvor. Ljubio je Ceci ruku, govorio kako je njen najveći fan. Čak je ona njemu rekla da je ona njegov fan. Trubačima je dao bunt novčanica - ispričala nam je čitateljica.

Kako kaže, koncert je počeo oko 22.30, a završio nešto prije 1 sat ujutro.

- Zadnja pjesma bila je 'Kad bi bio ranjen'. Ta ga je posebno pogodila. Na videu se može i vidjeti sam kraj koncerta gdje Ceca Zdravku zahvaljuje na dobroj atmosferi'. No kad je završio koncert, on se prebacio u susjedni hotelski bar - govori nam čitateljica.

Kako je objavio Telegraf.rs, mamić je ljubio ruku udovice ratnog zločinca Arkana, a onda je izvadio bunt novčanica u kojem je bilo 2000 eura i time okitio tamburaša Cecinog benda.