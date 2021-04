Zoran Mamić, koji odnedavno boravi u Bosni i Hercegovini, kao i njegov brat Zdravko, snimljen je jutros u Međugorju. Fotoreporteri su ga primijetili u hercegovačkom gradiću dok je vozio crni Mercedes s njemačkim registracijama. Ubrzo je izašao iz njega i ušao u teretanu, gdje je bio i Zdravko.

Tamo su vježbali otprilike sat vremena, u društvu još jednog muškarca, moguće zaštitara. Nakon treninga, izašli su, zaključali vrata i udaljili se u Mercedesu. Obojica su nosili Dinamove trenirke.

Podsjetimo, Zoran Mamić je pravomoćno osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama. Prije nego što se trebao javiti za izvršenje kazne otputovao je, prvo u Dubai, a zatim i u Bosnu i Hercegovinu. Od tamo je prije nekoliko dana odaslao priopćenje u kojem je naveo kako želi služiti kaznu u BiH, čiji je državljanin.

U priopćenju naglašava da nije bjegunac te da svoj zahtjev temelji na zakonima RH i BiH te na međunarodnim konvencijama, o čemu je izvijestio i nadležni hrvatski sud, kao i Ministarstvo pravde BiH.

Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, kaže kako se situacija oko Zorana Mamića još ne tretira kao bijeg.

- U ovoj fazi još uvijek ne jer u Ministarstvu nismo dobili stav, odnosno odluku suca izvršenja Županijskog suda u Zagrebu koji će postupati nakon što mu osječki Županijski sud dostavi presudu koja je postala pravomoćna i ovršna. U ovom trenutku on to formalno i pravno nije. Teoretski postoji mogućnost da to sve bude drugačije i da stvari ne odu u tom smjeru. Molbu nismo vidjeli i ne možemo je komentirati - rekao je i dodao da se situacija mogla teoretski i spriječiti.

Glasnogovornik zagrebačkog Županijskog suda Krešimir Devčić rekao je Hini da će molbu razmotriti sutkinja izvršenja kazne zatvora koja će donijeti odluku hoće li se ići na preuzimanje, odnosno zamolbu da BiH preuzme izvršenje kazne zatvora. Rokovi u kojima bi sutkinja izvršenja trebala odnijeti odluku nisu propisani zakonom, no očekuje se da bi se to moglo dogoditi za desetak dana.