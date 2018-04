Bjegunca osudili na 5,5 godina: Silovao je maloljetnicu na Krku

Damir Šišaković (36), nadimka sisački Hulk, osuđen je na Županijskom sudu u Rijeci nepravomoćno na pet i pol godina zatvora zbog razbojništa i spolnog zlostavljanja maloljetne djevojke koju je zajedno s prijateljem zaskočio i to nedugo nakon bijega iz Zatvora u Sisku gdje je izdržavao kaznu od godinu dana zbog pljačke kladionice u Karlovcu 2014. godine, javlja Net.hr. Sudilo se i njegovom prijatelju Ivanu Dejanoviću (36), ali njega se teretilo 'samo' za razbojstvo, te mu nije dokazana krivnja.

Podsjetimo, Šišaković je iz ćelije nestao u srpnju 2016. godine, a ponovno je uhićen na Krku 48 sati nakon bijega.

Prijetio djevojci: 'Ovo možemo silom ili milom'

Njih dvojica su 11. srpnja prošle godine napali djevojku (16) na Krku. Šišaković je zaskočio 16-godišnju djevojku na makadamskom putu što povezuje Malinsku i Žgombiće oko 14.40 sati. Po navodima optužnice, dotrčao je iza leđa maloljetnici pa ju je jednom rukom uhvatio oko usta, a drugom stavio nož pod vrat. Zapovjedio joj je: 'Šuti! Ne govori ništa! Ideš sa mnom!'. Odveo ju je preko suhozida na teren okružen šumom, skinuo svoju majicu i naredio žrtvi da sjedne na nju.

Nakon toga je izvadio lisice i vezao maloljetnu žrtvu, govoreći joj: 'Ovo možemo silom ili milom'. Djevojka ga je molila da prestane, ali on ju je razodjenuo i zlostavljao.

Natjerali je da im preda 300 kuna s bankomata

No, to mu nije bilo dovoljno pa je nakon toga žrtvu, uz prijetnju pištoljem, odvezao do bankomata, gdje ih je dočekao Dejanović te su je natjerali da digne novac sa svog računa. Predala im je 300 kuna.

Policija je već poslijepodne istog dana uhitila osumnjičene koji su već jako dobro znanci policije. Naime, Šišaković je samo dva dana prije napada pobjegao iz sisačkog zatvora skokom kroz prozor s visine od sedam metara.

U Sisku je izdržavao kaznu zbog pljačke kladionice. Klupicom je raširio šuplje rešetke na prozoru ćelije. Trojici cimera zaprijetio je da ne smiju obavijestiti pravosudnog policajca. Provukao se kroz raširene rešetke i skočio s visine od oko sedam metara. Da je u bijegu, pravosudni policajac vidio je tek nekoliko sati kasnije.

Do sada suđivan čak devet puta

Damir Šišaković je, prema službenim podacima, dosad osuđivan čak devet puta, na sudovima u Zagrebu, Požegi, Sv. Ivanu Zelini, Makarskoj i Rijeci. Uglavnom je proglašavan krivim za imovinske delikte, teške krađe, pretežito na bezuvjetne kazne, ali one nisu bile posebno velike, najveća je ona od godinu i pol dana.

Mlađi brat također u zatvoru: Izbo profesoricu

Damirov mlađi brat Dario (28) pak služi 15-godišnji kaznu zatvora zbog ubojstva profesorice Dijane Ćulibrk (37) u zagrebačkoj Sloboštini. Upoznali su se osam mjeseci ranije i bili su prijatelji. Ubo ju je 31 put.

- Priznajem da sam je ubio. Žao mi je, ni sam ne vjerujem da sam to napravio. Prije tri mjeseca posudio sam Dijani 700 kuna. Ona me zavlačila. Došao sam k njoj u stan jer nisam imao što jesti. Rekla mi je da ne zna kada će mi vratiti dug. To me naljutilo. Odgovorio sam da ću joj uzeti televizor kao zalog i ona je pristala. Iščupao sam kablove, a kad sam krenuo van, vikala je: "Kak’ mi tak’ možeš uzimati stvari od doma, ubit ću te, pi.. ti materina!“ Nasrnula je na mene nožem i rekla da ide po pištolj. Mislim da je najgore bilo što mi je opsovala majku. Znala je da je nedavno umrla. Ništa se ne bi dogodilo da taj dan nisam bio umoran, neispavan, da nisam uzimao drogu i tablete. Popio sam dva piva.

Tako je govorio tada 22-godišnji Dario Šišaković na saslušanju godinu dana poslije ubojstva nezaposlene profesorice Dijane Ćulibrk. Sjeća se da ju je ubo jednom ili dva puta, ali dalje ne zna jer mu je, kako kaže, crno pred očima kad se toga sjeti.

Prema podignutoj optužnici, Šišaković, zvan Šile, i Dijana upoznali su se osam mjeseci uoči ubojstva, a njihovo druženje svodilo se na pušenje marihuane u njezinu stanu s prijateljima i njihovim povremenim seksualnim odnosima. Ona je uz travu uzimala i heptanone. Teške tablete za smirenje uza sve vrste opijata - od trave, speeda, heroina i kokaina uzimao je i Dario godinama prije toga.

Nakon ubojstva Šišaković je uzeo žrtvin televizor, laptop i nakit koji je prodao u stanici za otkup zlata te tamo predao osobnu iskaznicu. Televizor je prodao za 50 grama trave pa ga se teretilo za teško ubojstvo iz koristoljublja za što je kazna od 20 do 40 godina zatvora.

U kolovozu 2012. nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva iz koristoljublja. Tada je zbog počinjenog izrazio kajanje te kazao kako je samo htio da mu vrati dug.

- Znam da me očekuje zatvor zbog onog što sam napravio i da za to nema nikakvog opravdanja. No taj dan kad sam došao u Dijanin stan, nisam je namjeravao ni ubiti niti sam mislio uzeti stvari iz njezinog stana. Samo sam htio da mi vrati dug. Znam da sam uništio i život njezine i život svoje obitelji. Reagirao sam u trenutku i bez razmišljanja i kajem se zbog toga što sam učinio - kazao je tada Dario Šišaković.

Sredinom srpnja 2016. Dario je pokušao pobjeći iz remetinečkog zatvora. Tijekom šetnje krugom popeo se na kućište klima uređaja i pokušao iskočiti iz štićenog dijela zatvora, no uhvatili su ga. Ranije je u Lepoglavi metalnim utegom u glavu udario zatvorenika Roberta Matanića koji je nakon napada mjesecima bio u komi. Protiv mlađeg Šišakovića zbog tog napada pokrenuli su istragu i zato je bio prebačen u Remetinec.