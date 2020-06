Bjelovar: Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus predstavili koaliciju za izbore

Sad smo jači jer smo udružili snage protiv lopovluka HDZ-a i kukavičluka SDP-a, a nismo pobjegli pod njihove skute, rekla je Dalija Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom

<p>Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus zajedno izlaze na parlamentarne izbore u svim izbornim jedinicama, potvrđeno je na konferenciji za medije u Bjelovaru. Ujedinjavanjem stranaka centra, Hrvatska prvi put dobiva priliku izbora među strankama koje imaju ozbiljan program, nisu radikalno ni lijevo, ni desno i nude alternativu potrošenim politikama na sceni.</p><p>- Desno, desnije, lijevo, ljevije, birači mogu birati islužena lica ili radikale. Ujedinili smo snage, kako bi ljudi, kojima je stalo do ozbiljnih rješenja za Hrvatsku, imali svoj glas u Saboru. Sad smo jači jer smo udružili snage protiv lopovluka HDZ-a i kukavičluka SDP-a, a nismo pobjegli pod njihove skute. U Saboru više vrijedi jedan racionalan glas koji govori o budućnosti, nego 10 , koji tamburaju o prošlosti. Do ovakvog stanja u državi doveli su nas bahatost i klijentelizam HDZ-a, koji je to tamburanje poticao kao kulisu za prikrivanje svojih lopovluka, od najmanje općine do kabineta vlade - istaknula je <strong>Dalija Orešković</strong> iz Stranke s imenom i prezimenom i dodala da se treba usuditi priznati da nevrijeme dolazi i zato što se na drugoj strani nalazi jedna kukavička stranka, SDP, koja se za bilo kakav dolazak na vlast da ucijeniti odustajanjem od ozbiljnih reformi i promjena u državi.</p><p>Stranka Pametno se već godinama bori za okupljanje stranaka i pojedinaca s istom željom, da Hrvatska postane moderna i uređena zemlja i izbor ljudima koji žele živjeti u normalnoj državi.</p><p>- Klima u društvu pokazuje da je ljudima zaista dosta više praznih priča i lažnih obećanja, da žele vidjeti nešto novo i pravi zaokret, i u politici i u upravljanju Hrvatskom. Zato me veseli da smo se ujedinili i dali alternativu biračima koji žele ozbiljne i dokazane ljude u politici, nesklone modelima vladanja zadnjih 30-ak godina. Sada više nitko ne može reći da nema za koga glasati jer im nudimo izbor. Dobri i pošteni ljudi se moraju dogovoriti, kako bi birači mogli smijeniti nepoštene i nesposobne s vlasti – rekla je <strong>Marijana Puljak</strong>, predsjednica stranke Pametno. Dodala je da su stručnjaci napravili program, kojim se dokazano mogu smanjiti porezi i stvoriti bolja socijalna država.</p><p>- Godinama već slušamo da građani na izborima biraju između manjeg i većeg zla. To mora prestati, jer svaki put iznova gledamo jednu te istu priču, zamjenu kadrova, svaljivanje krivice na ove prethodne da su ostavili državu u rasulu, a istovremeno cvate nepotizam i korupcija. Ne mora biti tako.. Mi smo smijenili HDZ s vlasti i u samo tri godine postali najtransparentniji grad u Hrvatskoj, ukinuli poreze, dvije godine zaredom smo najbolji hrvatski grad za gospodarstvo i ušli smo u top 5 gradova po kvaliteti života. Dakle, s pravim i odlučnim ljudima može se napraviti promjena. Nemojte više birati između manjeg i većeg zla, izaberite konačno dobro i pametno rješenje – poručio je predsjednik Fokusa <strong>Davor Nađ</strong>i.</p>