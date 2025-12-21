U stravičnoj nesreći u Kutini poginula dva mladića, imali su 23 i 27. Policija objavila detalje

Noćas, oko 1.20 sati, u Ulici Aleja Vukovar u Kutini dogodila se teška prometna nesreća s kobnim ishodom, u kojoj su život izgubile dvije osobe.

Prema policijskim informacijama, nesreću je izazvao 23-godišnji vozač automobila kutinskih registracija koji, zbog neprilagođenog razmaka, nije uspio na vrijeme reagirati te je udario u vozilo ispred sebe, također kutinskih oznaka, kojim je upravljala 49-godišnja žena. Zbog snažnog sudara njezin je automobil odbačen u odvodni kanal, gdje je udario u betonsko-žičanu ogradu.

Automobil 23-godišnjaka nakon sudara prešao je na suprotnu kolničku traku, gdje je došlo do novog naleta - u njega je udarilo vozilo kojim je upravljao 27-godišnjak. Oba vozača, 23-godišnjak i 27-godišnjak, su poginuli na mjestu.

Vozačica prvog vozila te dvojica 17-godišnjih putnika iz njezina automobila zadobili su lakše ozljede.

Na mjestu nesreće proveden je očevid pod vodstvom zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku. Zbog provođenja očevida i uklanjanja posljedica nesreće, županijska cesta 3124 bila je zatvorena za sav promet od 1.38 do 8 sati, a promet se u tom razdoblju odvijao obilaznim pravcima.