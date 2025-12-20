Nesreća na žičari u Crnoj Gori: Strani turisti ispali iz košare na ski liftu, ima mrtvih

Jedna osoba je poginula, a druga je teško ozlijeđena u stravičnoj nesreći koja se danas dogodila na žičari na Savinom Kuku na Durmitoru, potvrdili su crnogorski mediji. Prema prvim informacijama, riječ je o stranim državljanima koji su ispali iz košare žičare na jednoj od najpopularnijih turističkih lokacija u Crnoj Gori.

Do nesreće je došlo na drugoj, strmijoj dionici dvosjedne žičare koja vodi prema vrhu. Košara u kojoj se nalazio nesretni par, iz još uvijek službeno neutvrđenih razloga, počela je nekontrolirano kliziti unatrag. Prema izjavama očevidaca, košara je zatim udarila u drugu košaru iza sebe, što je uzrokovalo katapultiranje putnika u provaliju. Muškarac je preminuo na licu mjesta, dok je žena, unatoč teškim ozljedama, u trenutku dolaska spasilačkih ekipa bila pri svijesti i komunikativna.

Godinama se upozoravalo na loše stanje i sigurnosne propuste

Ova tragedija, nažalost, nije veliko iznenađenje za one koji godinama prate stanje crnogorskih skijališta. U javnosti su se već dugo pojavljivala upozorenja o tehničkoj neispravnosti i ozbiljnim sigurnosnim propustima, posebice na žičarama na Savinom Kuku. Još 2019. godine, u jednom izvješću detaljno su navedeni ozbiljni kvarovi, uključujući neispravnu hidrauličnu spojnicu i dotrajali kabel, uz zlokobno upozorenje da bi daljnji rad žičare mogao imati fatalne posljedice.

Na "tehničkih nesigurnosti koje nekoga mogu koštati života" godinama je upozoravao i Darko Stijepović, direktor nevladine organizacije "Centar za razvoj Durmitora". U pismu upućenom Vrhovnom državnom tužitelju, Stijepović je ukazivao na pokušaje prikrivanja incidenata i relativiziranja odgovornosti, navodeći kako "neodgovornost državnih organa uzima maha i skupo nas košta, a može nas koštati i više".

U rujnu 2020. godine je tadašnji direktor Turističkog centra Durmitor, Milutin Tomić, teško ozlijeđen nakon pada s platforme pogonske stanice upravo žičare Savin kuk I. Tomić je tada zadobio teške ozljede glave i prsnog koša koje su zahtijevale hitnu neurokiruršku operaciju. Pritužbe na česte kvarove godinama su iznosili i sami turisti na internetskim platformama.

Žičara stara 35 godina predmet je istrage

Žičara na kojoj se dogodila današnja tragedija stara je oko 35 godina, a prema neslužbenim informacijama koje će biti predmet istrage, postrojenju navodno nedostaje i jedan od potpornih stupova. Na mjesto događaja odmah su upućene spasilačke ekipe Gorske službe spašavanja i policija, a nadležna tijela pokrenula su opsežnu istragu kako bi se utvrdili točni uzroci nesreće i eventualna kaznena odgovornost.