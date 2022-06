Bjelovarska 'Terezijana' ove će godine trajati čak pet dana: Očekuje se 50.000 posjetitelja

Ove godine središnja turistička bjelovarska manifestacija Terezijana trajat će pet dana, a očekuje se dolazak najvećeg broja posjetitelja do sada, oko 50.000, najavljeno je u petak na konferenciji za novinare.

Terezijana se ove godine održava 26. puta zaredom, a trajat će od 15. do 19. lipnja. Manifestaciju će službeno otvoriti predstava "Carmina Burana" pod zvijezdama, a na pozornici će biti 160 izvođača, najavila je Ana Kelek, direktorica Turističke zajednice Bilogora Bjelovar.

Uz bogat glazbeni program u kojem su glavne zvijezde Goran Bare, Željko Samardžić, Željko Bebek i Petar Grašo održat će se dvodnevni prikaz povijesne bitke Babotučke vojne, izložba i znanstveni skup.

Nastupat će i ulični zabavljači, održat će se Open Air festival Terezix za koji se HŽ-om dogovoren popust od 40 posto za dolazak u Bjelovar.

„Za Terezijanu smo iz gradskog proračuna izdvojili oko 700.000 kuna, a sponzori su uložili dodatnih više od 200.000 kuna, što pokazuje da su prepoznali koliko ta manifestacija vrijedi i koliko dobro male tvrtke, mali obrti i mala poljoprivredna gospodarstva posluju za vrijeme Terezijane”, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić.

Gradonačelnik Dario Hrebak prognozira da bi ove godine Terezijana mogla zabilježiti najviše posjetitelja do sad, s obzirom da traje pet dana.

„Usuđujem se reći reći da bi uz malo dobrog vremena ovo mogla biti najbolja Terezijana do sada jer imamo odlične izvođače, odličan sadržaj i puno popratnih događaja. Do sada smo u jednom danu imali 10 do 15 tisuća ljudi i vjerujem da bi taj rekord mogli i nadmašiti”, optimističan je Hrebak.

