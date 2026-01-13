PROGNOZA Stiže novi snijeg!

Nakon nekoliko hladnijih dana, u srijedu se nad većim dijelom Hrvatske očekuje stabilnije, ali promjenjivo vrijeme. Pretežno djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, dok će u Gorskom kotaru, Lici i ponegdje na sjevernom Jadranu prevladavati oblačno uz mjestimičnu slabiju kišu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u gorju i jak, a na Jadranu umjereno do jako jugo.

Minimalne jutarnje temperature zraka kretat će se od oko -1 do 4 °C na kopnu, na Jadranu od 5 do 10 °C, dok će najviše dnevne vrijednosti biti uglavnom između 7 i 12 °C, ponegdje i malo više na obali.

U nadolazećim danima očekuje se nastavak pretežno oblačnog vremena uz povremenu mjestimičnu kišu — osobito u unutrašnjosti i gorskim predjelima, a kiša će u četvrtak biti moguća i u drugim dijelovima zemlje. Magla će lokalno smetati u jutarnjim satima. Južina će se zadržati na kopnu, što znači toplije temperature zraka nego što je uobičajeno za siječanj, a jutarnji “minusi” bit će rjeđi.

Na Jadranu će uz umjerenu južinu i dalje biti toplije, no oborine — uglavnom slabije — moguća su mjestimice, osobito na sjevernom dijelu obale od četvrtka nadalje. Očekuje se i promjenljiva naoblaka s povremenim sunčanim razdobljima uz lokalne pljuskove.

Prognozu je za HRT komentirala Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a, koja ističe da će temperaturne vrijednosti biti iznad prosjeka za ovo doba godine uz relativno nestabilnu oborinsku situaciju od četvrtka.

Na temelju dostupnih modela DHMZ-ove sedmodnevne prognoze vidi se nastavak promjenjivog i povremeno oblačnog vremena u cijeloj Hrvatskoj, uz moguće slabije oborine u unutrašnjosti i na Jadranu. Očekuje se umjerena jugozapadna strujanja i temperature koje se zadržavaju iznad uobičajenih zimskih prosjeka.