Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'

Prema snimci koju je poslao naš čitatelj, na prozoru se vidi krv. Na raskrižje Supilove i Zagrebačke ulice stigli su policija i Hitna pomoć. Jedna je osoba ozlijeđena, a očevid traje, potvrdila nam je varaždinska policija.

Prema navodima čitatelja i svjedoka, netko se potukao, a onda je drugoga bacio kroz prozor.

- Ispred prozora hitna oživljava čovjeka. Svjedoci govore da su se potukli, a jedan je drugoga bacio kroz prozor - priča nam čitatelj koji se našao u prolazu i u blizini mjesta tragedije.