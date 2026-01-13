Prema navodima čitatelja i svjedoka, netko se potukao i potom bacio drugoga kroz prozor. Policija kaže da je jedan čovjek ozlijeđen
UŽAS
Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'
Prema snimci koju je poslao naš čitatelj, na prozoru se vidi krv. Na raskrižje Supilove i Zagrebačke ulice stigli su policija i Hitna pomoć. Jedna je osoba ozlijeđena, a očevid traje, potvrdila nam je varaždinska policija.
Prema navodima čitatelja i svjedoka, netko se potukao, a onda je drugoga bacio kroz prozor.
- Ispred prozora hitna oživljava čovjeka. Svjedoci govore da su se potukli, a jedan je drugoga bacio kroz prozor - priča nam čitatelj koji se našao u prolazu i u blizini mjesta tragedije.
