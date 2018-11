Bježali od požara: Petero ljudi živo izgorjelo u automobilima

Pet ljudi poginulo je u požaru u gradu Paradise u sjevernoj Kaliforniji. Taj požar samo je jedan od tri velike vatrene stihije koje trenutno haraju tom saveznom državom.

Svih pet žrtava pronađeno je u autima u istom području grada, potvrdili su iz ureda šerifa.

Nakon što se učetverostručio preko noći, požar u Paradiseu, udaljenom 290 kilometara od San Francisca, zahvatio je gotovo 300 četvornih kilometara.

- Nismo više ni pokušavali gasiti požar - izjavio je kapetan Scott McLean i objasnio da su vatrogasne ekipe jednostavno morale odustati od borbe sa plamenom i pomagali građanima u evakuaciji.

- Vatrogasci su cijeloga dana jučer bili u spasilačkim akcijama - istaknuo je.

