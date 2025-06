Black Hawk u noćnoj akciji je hitno vozio tim liječnika koji je išao po srce u Mađarsku

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva helikopterom Black Hawk bili su noćas angažirani u hitnom medicinskom prijevozu medicinskog tima za transplantaciju srca na relaciji od Donjeg Miholjca do KB Dubrava u Zagrebu.

Tročlana posada iz sastava 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera HRZ-a odradila je noćni helikopterski let i prevezla medicinski tim od 1:49 do 2:37 sati u petak od vojarne u Lučkom do Donjeg Miholjca.

Ista posada je iz vojarne rano jutros ponovno poletjela prema Donjem Miholjcu gdje su preuzeli medicinski tim koji je prevozio srce iz Mađarske te su ih potom sa srcem prevezli u KB Dubrava gdje se provodi transplantacija.

Foto: MORH

- Ova zadaća još jednom potvrđuje ključnu ulogu brze i precizne koordinacije između medicinskog tima za transplantaciju i posade helikoptera”, rekao je pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Dodao je da je let odrađen brzo i efikasno zahvaljujući spremnosti i obučenosti posada.