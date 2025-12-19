Obavijesti

Ne propusti priliku!

BLAGDANSKA AKCIJA: Zgrabi godišnji Oranž i kupone za iSTYLE i Cinestar za samo 10 €!

BLAGDANSKA AKCIJA: Zgrabi godišnji Oranž i kupone za iSTYLE i Cinestar za samo 10 €!

Uz godišnju pretplatu po akcijskoj cijeni dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr, kupon od 20 € iSTYLE, 5 € za Cinestar i preko 300 € vrijednih kupona za razne proizvode i usluge

Ovih blagdana aktiviraj godišnju pretplatu za samo 10 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata – najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama. Ova posebna ponuda donosi ti više od same pretplate: kupon od 20 € za Vegas Casino i preko 300 € vrijednih kupona za razne proizvode i usluge!

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 360,67 €:


🎁 100 € kupon za Kult Home
🎁 50 € za Nikal putničku agenciju
🎁 28,67 € za Abela Pharm
🎁 20 € za iSTYLE
🎁 20 € za Vegas Casino
🎁 40 € za Teorem
🎁 30 € kupon za Optiku Mibo
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 20 % popusta za Fraktura knjižaru
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 10 % popusta za Maistru
🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+

Nakon aktivacije pretplate, korisnici kupone preuzimaju samostalno unutar korisničkog sučelja u sekciji 'Trgovina'. 
