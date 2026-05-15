Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...

Novi prijedlog izmjena Zakona o trgovini posljednjih je dana izazvao veliku raspravu među gradovima na Jadranu, ali i širom Hrvatske. Tema koja se na prvi pogled čini jednostavnom, ograničavanje noćne prodaje alkohola, zapravo otvara mnogo šire pitanje: kako pomiriti turizam, život građana, javni red i slobodu poduzetništva.

Sve je krenulo nakon političke inicijative splitskoga gradonačelnika Tomislav Šute, koji je još prošlog ljeta otvorio pitanje nekontrolirane noćne prodaje alkohola u centru Splita. Tad je izgledalo da od cijele priče neće biti ništa jer je Ministarstvo gospodarstva poručilo kako se izmjene “neće realizirati” bez dugotrajnih analiza i procedure. Međutim, situacija se ubrzo promijenila. Ministarstvo je potom najavilo da će Zakon o trgovini ipak biti izmijenjen do ljeta 2026. godine, a sad je jasno da su taj proces i službeno pokrenuli.

Za običnoga građanina novi zakon znači vrlo konkretnu stvar: gradovi i općine dobit će pravo sami odlučiti žele li ograničiti prodaju alkohola tijekom noći u određenim dijelovima grada. Dakle, država neće svima nametnuti jedinstvenu zabranu nego će lokalnim vlastima dati alat da reagiraju ondje gdje postoje problemi s bukom, vandalizmom, alkoholiziranim turistima te narušavanjem javnog reda i mira.

Važno je istaknuti da se predložene mjere ne odnose na kafiće, restorane i druge ugostiteljske objekte. Drugim riječima, građani će i dalje moći sjesti u restoran ili bar te naručiti piće. Ograničenja bi se odnosila prvenstveno na trgovine, kioske i takozvane liquor shopove, odnosno specijalizirane prodavaonice alkohola, koje su posljednjih godina niknule u velikom broju u turističkim središtima.

U praksi bi to moglo izgledati ovako: grad procijeni da u staroj gradskoj jezgri tijekom turističke sezone dolazi do velikih problema s bukom i incidentima tijekom noći, provede javno savjetovanje i potom odredi da se, primjerice, od 20 do 6 sati alkohol više ne može kupiti u trgovinama i kioscima na tom području.

Split prvi planira uvesti zabranu

Upravo to planira Split. Gradonačelnik Šuta pohvalio je Vladin prijedlog i poručio da će Grad Split, čim zakonska procedura bude dovršena, predložiti zabranu prodaje alkohola od 20 do 6 sati u trgovinama, kioscima i liquor shopovima.

- Grad Split podržava zakonska rješenja koja jedinicama lokalne samouprave omogućuju donošenje mjera s ciljem zaštite javnog reda i mira te kvalitete života građana, osobito u zonama pojačanog turističkog i noćnog prometa - poručio je Šuta.

Dodao je kako će gradske službe s policijom procijeniti na koje bi se dijelove grada zabrana odnosila, uz važnu napomenu da se mjere neće odnositi na ugostiteljske objekte.

- Cilj mjera je uvođenje reda, zaštita interesa građana te očuvanje kvalitete života i održivog turizma u Splitu - rekao je Šuta.

Njegova inicijativa mnogima se čini kao odgovor na višegodišnje probleme u centru Splita, gdje su posljednjih godina trgovine i kiosci s alkoholom postali gotovo dio turističke ponude. Građani su se često žalili na buku do ranih jutarnjih sati, razbijanje boca, mokrenje po ulicama i općenito kaotičnu atmosferu tijekom ljeta. Podršku izmjenama dao je i zadarski gradonačelnik Šime Erlić. On smatra da će novi zakon pomoći u uvođenju reda na Poluotoku tijekom ljetnih mjeseci.

- Smatramo da je dobro jer će nam zakon omogućiti ograničenja prodaje alkoholnih pića u sezoni na Poluotoku, u trgovinama i kioscima. Ono što moram naglasiti jest da se zabrana prodaje alkohola u večernjim satima ne bi primjenjivala na ugostiteljske objekte nego isključivo na trgovine, kioske i specijalizirane prodavaonice alkohola - rekao je Erlić.

Prema njegovu mišljenju, problem je u tome što je alkohol tijekom noći postao previše jeftin i lako dostupan, posebno turistima koji nastavljaju zabavu na ulicama i trgovima nakon zatvaranja klubova.

- Cilj mjere je uvođenje više reda u staroj gradskoj jezgri tijekom vrhunca sezone, ali i zaštita kvalitete života građana. Smatramo da time štitimo gradsku jezgru, kulturu našega grada i domaće stanovništvo - rekao je Erlić.

S druge strane, nisu svi gradonačelnici oduševljeni idejom zabrana. Miro Bulj smatra da je riječ o pretjerivanju i svojevrsnom političkom PR-u.

- To je banaliziranje problema. Kad gledam utakmicu, glavni sponzori su proizvođači alkohola. Ja ne vidim smisao ograničavanja - rekao je Bulj.

Dodao je kako ne želi dodatno opterećivati ugostitelje ni stvarati restrikcije turistima.

- Sinj je gostoljubiv, imamo sve više turista i ja neću ograničavati ugostiteljima rad. Alkoholizam je, naravno, problem, to je dublja tema. Ja nisam neki potrošač alkohola, to su floskule PR-ovske - istaknuo je Bulj.

Mnogo oprezniji stav zauzeo je Peđa Grbin. On nije želio prejudicirati odluke prije nego što zakon bude konačno usvojen.

- Kad se usvoji, onda ćemo donijeti odluku, sukladno usvojenom tekstu zakona - kratko je poručio Grbin.

Sličan oprez vidi se i u Šibeniku. Gradonačelnik Željko Burić kaže da u Šibeniku zasad ne vide velik problem s alkoholiziranim turistima u centru grada.

- U Šibeniku se noćni život događa izvan centra, tako da nemamo tih problema, a i ugostiteljski objekti regulirani su radnim vremenom - rekao je Burić i dodao kako njemu veću brigu predstavljaju energetska pića, osobito među mladima, što pokazuje da se rasprava o novom zakonu ne vodi samo o alkoholu nego i o širem pitanju zaštite zdravlja maloljetnika.