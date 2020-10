Blindirane zvijeri od 6 mil. kn za Plenkija i Zokija: Imaju nosače za strojnice i senzore za suzavac

Pojačat će se i broj vozila u štićenoj koloni kojom se prevozi štićena osoba. Uz to, pojačat će se i fizičko osiguranje najviših državnih dužnosnika, rekao je stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila

<p>Ako su sigurnosne službe tako odlučile, to je jedini logičan postupak. Uz to, ovakva odluka nije trajna, a u zapadnim zemljama je uobičajena.</p><p>Komentirao je tako nabavku blindiranih vozila za premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong> i predsjednika države <strong>Zorana Milanovića</strong> bivši pomoćnik ravnatelja policije Joško Morić.</p><p><strong>Pogledajte videovijesti: Nove blindirane zvijeri za Plenkija i Zokija</strong></p><p>Kako doznaju 24sata, nakon napada na Markovu trgu povećana je sigurnost premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića te su oni još u srijedu dobili blindirane službene automobile.</p><p>Postoji pet blindiranih auta koji su na raspolaganju za prijevoz štićenih osoba, a procjenu o tome tko ih treba koristiti donosi SOA. Sve nam je potvrdio i Marko Milić, glasnogovornik Vlade.</p><p>- Sukladno sigurnosnoj prosudbi, premijer je dobio blindirano vozilo - kratko nam je rekao Milić. Kako neslužbeno doznajemo, Milanović i Plenković su dobili zvjerke, koje su nabavljene sredinom 2018., za potrebe prijevoza štićenih osoba zbog presjedanja Europskom unijom. Država je tad kupila dva skupocjena Mercedesa S klase, vrijedna ukupno 12 milijuna kuna. Svaki od njih vozi pet obučenih vozača koji se brinu za transport štićenih osoba ili stranih delegacija.</p><p>Plenkovića je blindirani Mercedes dočekao danas u zračnoj luci nakon što se vratio iz Bruxellesa.</p><p> </p><h2>Otporne na metke, imaju nosače za strojnice</h2><p>Limuzine su otporne na metke, imaju nosače za strojnice, senzore za suzavac, sustav za hitni izlaz, hidraulički pogon sigurnosnog stakla i motor snage najmanje 460 konjskih snaga.</p><p>Zbog silne opreme Mercedes teži oko tri tone.</p><p>Oko nabavke oklopnjaka digla se velika buka u javnosti, a građani su tad propitivali opravdanost kupnje.</p><p>- Ministarstvo unutarnjih poslova raspolaže s određenim brojem navedenih vozila starijeg godišta te je zbog predstojećih događanja i već sad poznatih potreba opravdana nabavka novih vozila. Pored navedenog, već sad znamo da ćemo tijekom hrvatskog predsjedanja Europskom unijom imati sastanke s delegacijama na najvišoj razini te su i u tom segmentu te potrebe opravdane. Međutim, i pored toga radi se o nabavci koja je nužna za kvalitetno, profesionalno i učinkovito obavljanje poslova koji su u nadležnosti Uprave za posebne poslove sigurnosti. Auti se ne kupuju za dužnosnika imenom i prezimenom, nego će se koristiti kako bi se osigurala primjerena razina zaštite štićene osobe - rekli su iz MUP-a 2017. kad su nabavljali blindirana vozila.</p><h2>Pojačat će se i broj vozila u štićenoj koloni</h2><p>Prva štićena osoba koja se vozila u tom Mercedesu bio je izraelski predsjednik Reuven Rivlin, koji je u srpnju 2018. posjetio Hrvatsku.</p><p>- Iako se desio incident na Markovu trgu, zbog čega su i donesene ovakve mjere, iste se mogu donijeti i bez obzira na incident. Najbitnija je odluka o sigurnosti, za koju sad stručnjaci iz sigurnosti smatraju da je treba povećati - rekao je Morić.</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1999394" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-41/25330-7.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><p>S njim se slaže i stručnjak za sigurnosna pitanja Željko Cvrtila.</p><p>- Pojačat će se i broj vozila u štićenoj koloni kojom se prevozi štićena osoba. Uz to, pojačat će se i fizičko osiguranje najviših državnih dužnosnika, uključujući predsjednika, premijera, ali i njihovih obitelji - rekao je Cvrtila.</p><p>Podsjetimo, blindirano vozilo je tako 2016. stavljeno na raspolaganje i tadašnjem glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu. U ljeto 2016., kako je pisao Express, službe represivnog aparata dobile su informaciju kako se sprema atentat na Cvitana.</p><p>Tu su informaciju shvatile ozbiljno jer to policiji i sigurnosnim službama, pisao je Novi list, nije bila jedina indicija nego su slične informacije dobivali i iz drugih izvora. Kako niti jedna od njih nije bila iskoristiva za kriminalističku istragu, koja bi rezultirala uhićenjima, odlučili su se za pojačavanje sigurnosti glavnog državnog odvjetnika, šaljući time poruku kriminalnome miljeu.</p><p>- Ne treba se stvarati nikakva senzacija oko ovih automobila. Valja napomenuti da je u svijetu praksa da se visoki državni dužnosnici voze u blindiranim vozilima. To kod nas nije, već se oni nabavljaju po potrebi, a i cijena im je jako visoka. Takvi se automobili ne razlikuju od drugih i ne bi trebala ni smjela. Uz to, niti bi Vlada trebala izvještavati o nabavci istih jer se time ugrožava sigurnost i cijela procedura onda nema smisla - objasnio je Cvrtila.</p><p>Podsjetimo, dan nakon pokušaja ubojstva policajca ispred Banskih dvora pristup Vladi i Saboru blokiran je te zatvoren za vozila i pješake.</p><p>Rubom Markova trga može se voziti i hodati, ali za pristup državnim institucijama treba posebna dozvola. Oko trga su postavljene ograde te policijski punkt, na kojem se provjeravaju svi koji moraju ući u ograđen prostor.</p><p>Premda je promet i dalje otvoren za širu javnost i autobusi dovoze putnike, nakon Mesničke ulice vozače će dočekati policijska patrola koja provjerava vozačke i prometne iskaznice.</p><h2>Markov trg privremeno zatvoren</h2><p>Nadležni kažu da je to samo privremeno rješenje.</p><p>Razlozi ovakve sigurnosne razine su i izjave ministra branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved, koji je rekao da se na društvenim mrežama može vidjeti da se često Andrej Plenković pojavljuje izravno kao moguća potencijalna meta.</p><p>- Isto tako, napad na Vladu, na policajce, teško ranjavanje policajca i po svemu sudeći pokušaj ulaska u Vladu ukazuje na to da je predsjednik Vlade bio meta ovog sumanutog čina - rekao je Medved za RTL Danas.</p><p>Poručio je kako postoji čitav “niz indicija” koje upućuju da je meta bio Plenković, no apelira na strpljenje dok istraga ne završi. Sve je potencirao i sam premjer, koji je cijeli slučaj nazvao terorizmom.</p><p>- Sigurnosna procedura se trebala napraviti puno prije. Crveni alarm se trebao upaliti i kod performansna hrvatskog eurozastupnika Ivana Vilibora Sinčića, kad je razbacao lubenice po Markovom trgu. Svakako, to je prostor koji se, nažalost, nikad neće moći osigurati po najvišim mjerama sigurnosti - zaključio je Morić.</p>