Blindirani BMW vozio Tuđmana, Sanader svoj platio 4 mil. kuna

LUKSUZ Franjo Tuđman se vozio oklopnim BMW 7, a Sanader je svoj platio 4 mil. kn, zbog čega je završio na sudu. Oklopnjak je koristila i bivša premijerka Jadranka Kosor

<p>Duga je povijest nabavke blindiranih auta u Hrvata. Njime se vozio i bivši predsjednik<strong> Franjo Tuđman</strong>, ali i bivši premijer<strong> Ivo Sanader</strong>.</p><p>Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman nikad nije skrivao ljubav prema BMW-ovim modelima. Posebno se ističe njegova robusnost s obzirom na oklopljenost, posebna debela neprobojna stakla i metalne oklopljene ploče. Bio je to BMW serije 7, navodno dar hrvatskih iseljenika.</p><p>No mnogo poznatiji s blindiranim automobilom je sigurno Tuđmanov nasljednik - <strong>dr. Sanader.</strong></p><p>On je kupio blindirani BMW za nevjerojatnih 4,2 milijuna kuna. Doduše, automobil je kupila stranka. Nespretne poteze nakon što mediji otkrivaju aferu povlači tadašnji glavni tajnik HDZ-a <strong>Ivan Jarnjak </strong>koji bivšeg šefa uprave BMW Hrvatske <strong>Miroslava Grgića</strong> moli da blindiranu limuzinu natrag otkupi. Grgić je iznerviran odgovorio da mu ne pada na pamet nuditi vozilo kriminalcima koji jedini mogu za njega biti zainteresirani, posvjedočio je sam Grgić na saslušanju na suđenju za Fimi mediju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Blindirana vozila za Milanovića i Plenkovića </strong></p><p>Uskoro Sanader izgovara legendarnu: “Doviđenja i hvala vam svima na suradnji” te odlazi s hrvatskog političke pozornice, a nedugo nakon toga pojavljuje se na optuženičkim klupama zbog sumnji na brojne pronevjere.</p><p>-<strong> Mladena Barišića </strong>poznajem nešto dulje. On me zamolio da bi bilo dobro da se ta uplata izvrši iz inozemstva, a Sanader je to u nekoliko navrata potvrdio. Od Barišića sam primio 300.000 eura i uplatio ih na račun koji sam dobio od gospodina <strong>Zlatka Tomića</strong> u Njemačkoj te je vozilo nakon toga isporučeno. Htjelo se da ne bude javno, mislim da je to bio motiv da se izvrši ta uplata iz inozemstva, a ne RH. I gospodin Tomić i Barišić i Sanader inzistirali su da to tako bude. Ja sam rekao da gospodin Sanader ima brata, da to tako riješimo, ali je rezolutno odbijeno. Sanader je prilično rezolutno inzistirao da se to ovako napravi, razgovarali smo u stranačkim prostorijama. Barišić mi je predao taj novac, došao je s kuvertama. Odvjetnik mi je rekao da isplata te vrste nije problematična. S računa svoje tvrtke u Švicarskoj izvršio sam plaćanje. Od gospodina Tomića sam dobio fakturu, a novac koji sam primio od Barišića iznosio je koliko i faktura. Ako sam rekao da je od donacija, onda je to - to (to mi je rekao Barišić), nisam pitao otkud potječe - detaljno je <strong>Robert Ježić </strong>pojasnio na sudu 2017. kako je izgledala kupnja automobila za bivšeg premijera.</p><p>Osim Sanadera, i bivša premijerka <strong>Jadranka Kosor</strong> vozila se u blindiranim autima s brojnim zaštitarima, dok je pokojni <strong>Ivica Račan</strong> tražio diskretno osiguranje i odbijao korištenje blindiranog automobila, no popustio je nakon što je dobio prijetnje smrću prilikom odlaska na pogreb Zoranu Đinđiću.</p><p>S druge strane, <strong>Stjepan Mesić</strong> nije nikad koristio blindirano vozilo. Za njega se pričalo da je u početku, a uz njega su uvijek bila dva tjelohranitelja, bježao svojim čuvarima.</p>