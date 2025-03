Bliži se kraj izrade dionice ceste kod Belog Manastira: Projekt je vrijedan 46 milijuna eura

Ekipa Pixsella posjetila je veliko gradilište sjeverno od Belog Manastira, gdje se dovršava posljednjih pet kilometara autoceste A5, čime će se hrvatski dio Koridora 5C konačno spojiti s mađarskom mrežom autocesta. Riječ je o hrvatskom dijelu europskog prometnog koridora Budimpešta - Sarajevo - Ploče, poznatom i pod imenom Slavonika.

Osijek i Beli Manastir povezani su autocestom više od dvije godine, a na njoj se nalazi i najduži most u Hrvatskoj - onaj preko Drave. No, dionica do mađarske granice, iako duga samo pet kilometara, izuzetno je tehnički zahtjevna. Najveći izazov pri gradnji predstavlja vijadukt Karašica, dugačak 318 metara, koji premošćuje rijeku Karašicu i međunarodnu željezničku prugu.

Radovi su u završnoj fazi, a projekt vrijedan 46 milijuna eura u potpunosti financira Europska banka za obnovu i razvoj putem posebnog zajma.

Punom parom se gradi posljednja dionica Koridora 5c, uskoro će put od Osijeka do Budimpešte trajati dva sata | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Na dionici je osam objekata, među kojima su dva nadvožnjaka preko autoceste te tri objekta unutar trase. Najveći izazov predstavlja vijadukt Karašica, dug 318 metara, dok su nasipi na pojedinim dijelovima visoki do 14 metara. Ugrađeno je oko 600 tisuća kubika nasipa", rekao nam je nadzorni inženjer Marko Dujmović.

Predstavnik izvođača radova, Tomislav Kuna, kaže kako radovi napreduju sukladno planu.

"Na nekih smo 75 posto dovršenosti radova. Nasip je završen na cijeloj dionici, a trenutačno se izvode radovi na kolničkoj konstrukciji. Unutarnja odvodnja također je pri kraju, dok su na svim objektima donji ustroji gotovi, a u tijeku su završni radovi na gornjem ustroju i opremanju", ističe Kuna.

Iz Hrvatskih autocesta potvrđuju da će radovi biti dovršeni do kraja lipnja ove godine, nakon čega slijedi tehnički pregled i otvaranje za promet.

"Ovo je posljednja dionica Koridora 5C u Hrvatskoj, dok je Mađarska već dovršila svoj dio. U Bosni i Hercegovini radovi također napreduju. Po završetku ove dionice, putovanje između Osijeka i Budimpešte trebalo bi trajati kraće od dva sata", pojasnio je Sanjin Velebit Pešut, pomoćnik direktora za građenje i održavanje u HAC-u.

Završetkom projekta očekuje se značajno rasterećenje lokalnih prometnica jer će se teretni promet preusmjeriti na novu autocestu, koja omogućuje brži i sigurniji transport robe i putnika između Hrvatske i Mađarske.