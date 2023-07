Bliži se vrhunac toplinskog vala, pola Hrvatske u 'crvenom'! Evo gdje će biti najviše temperature

Mateorolozi za sutra prognoziraju sunčano, vruće i sparno. Ponegdje u unutrašnjosti umjerena naoblaka, a poslijepodne na sjeverozapadu mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili pokoju kap kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadni, u Istri južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 31 i 36 °C.

Prognoza po regijama

Istočna Hrvatska

Sunčano, ponegdje uz malu, prema kraju dana i umjerenu naoblaku. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 °C.

Središnja Hrvatska

Pretežno sunčano. Prolazno više oblaka ujutro u Međimurju i Podravini, samo rijetko i uz pokoju kap kiše, a kasno poslijepodne moguće je jače naoblačenje uz malu vjerojatnost za malo kiše ili pljusak na krajnjem sjeverozapadu. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 °C.

Gorski kotar i Lika

Pretežno sunčano. Vjetar uglavnom slab, samo mjestimice umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 °C.

Istra

Pretežno sunčano, poslijepodne ponegdje uz malu do umjerenu naoblaku. Ujutro će puhati slab istočni vjetar i jugo, zatim slabo, ponegdje umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo, u drugom dijelu dana mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 20 do 24 °C, u unutrašnjosti Istre od 17 do 19 °C, a najviša dnevna od 30 do 35 °C.

Sjeverni Jadran

Prevladavat će sunčano. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugozapadni, u Istri prema kraju dana južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 31 i 34 °C.

Dalmacija

Sunčano. Vjetar većinom slab, sredinom dana i poslijepodne ponegdje umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 °C.

A kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Prevladavat će sunčano. Poslijepodne u unutrašnjosti porast naoblake, mjestimice uz umjerenu vjerojatnost za poneku kap kiše ili lokalni pljusak, osobito na sjeverozapadu. Puhat će slab i umjeren, uglavnom u višim predjelima na udare jak jugozapadnjak, na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura većinom između 16 i 21, na Jadranu od 21 do 26 °C. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 °C.

Upaljen je crveni meteoalarm zbog visokih temperautra u četiri regije.

Ekstremne temperature po gradovima možete pogledati OVDJE. Izmjerena su 34 stupnja Celzijusa u Brestovcu, Karlovcu, Imotskom, Kukuljanovu, Pazinu, Puli, Zagrebu (aerodrom), Zadru... Najviša temperatura je jučer izmjerena u Senju.

Danas se najviše temperature očekuju na Lastovu, u Splitu, Rijeci, Dubrovniku, na Palagruži...

Dnevne podatke, kao i temperaturu mora, možete pogledati OVDJE.

Upozorenje zbog toplinskih valova

Visoka temperatura zraka može uzrokovati zdravstvene probleme kod ljudi, osobito kod osjetljivih skupina kao što su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom prostoru, upozorava DHMZ.

Rashladite svoj dom:

Klonite se vrućine:

Rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine:

Pomognite drugima:

Ako imate zdravstvene probleme:

Ako se vi ili drugi oko vas osjećaju loše: