Top 10 savjeta kako preživjeti paklene vrućine koje tek počinju

Pijte redovito negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da njima ne izazovete jaču dehidraciju. Možete se samo osvježiti tako da u ustima rastopite kockicu, dvije leda. Dehidraciju od vrućina izbjegnite uzimanjem razrijeđenog soka kao što je limunada i to odrasli svakih 1 do 2 sata, a djeca svakih 15 do 20 minuta po 1 do 2 žlice ili gutljaj vode. Nemojte čekati osjećaj žeđi da biste povećali unos tekućine, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osjećaj žeđi, savjetuju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Imajte na umu da je pogrešno tijekom velikih vrućina piti hladnu vodu ili sokove pune leda jer tada tekućini treba više vremena da se raširi tijelom i hidratizira ga. Bolji izbor su voda i prirodni sokovi sobne temperature.

Rashladite dom koliko možete

Zatvorite sve prozore i vrata, spustite rolete i navucite debele zastore. Kada padne mrak sve rastvorite i napravite kvalitetan propuh. U isto vrijeme upalite sve ventilatore koje imate jer će dodatno potaknuti ulazak svježijeg zraka u dom, a izlazak toplog.

- Nastojte rashladiti prostor u kojem živite. Idealno bi bilo sobnu temperaturu održavati ispod 32°C danju, a 24°C noću. To je posebno važno za djecu, osobe starije od 60 godina ili osobe s kroničnim zdravstvenim problemima - preporuka je HZJZ-a.

1. Pripazite kako se odijevate

Nakratko zaboravite odijela i kravate, i sličnu odjeću, te posegnite za nečim udobnijim, prozračnijim i lepršavijim. Stopala neka vam budu u otvorenoj obući - tako će se cijelo tijelo bolje rashlađivati. Na glavi obavezno nosite šešir kada hodate po vani, a nije loše ni privremeno pretvoriti kišobran u suncobran, važno da vam je ugodnije.

Kod sebe uvijek imajte bočicu s vodom, a želite li se dodatno rashladiti, glavu omotajte mokrom maramom.

- Nosite laganu široku svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete izvan doma stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale, a korisna su zaštita od direktnog sunca i kišobrani i lepeza za rashlađivanje zraka - kažu u HZJZ-u.

2. Pretvorite ventilator u 'klima uređaj'

Ukoliko nemate klima uređaj u domu, posegnite za nekoliko zgodnih trikova. Ispred ventilatora stavite široku plitku posudu i napunite je kockicama leda. Kako ventilator puše po ledu, tako će se prostorijom širiti hladniji zrak. To će potrajati sve dok se led ne otopi, a tada samo dodajte novi.

Postoji još jedan način - sa zaleđenom bocom vode. Umjesto kockica leda ispred ventilatora stavite plastične boce koje ste prethodno napunili vodom i zaledili. Ovaj način je čak i bolji jer se radi o velikim komadima leda koji će se sporije topiti od kockica.

Pomaže i ručnik pun leda. Kod ovog načina rashlađivanja prostorije možete koristiti ili kockice leda ili zaleđenu vodu u bocama. Jedno ili drugo zamotajte u ručnik, zavežite dva kraja špagom i objesite između dva stolca. To stavite ispred ventilatora. Ispod ručnika stavite posudu u koju će kapati rastopljen led.

3. Rashlađujte se maksimalno tijekom dana

Ukoliko imate balkon ili dvorište, mališanima napunite bazen vodom i smjestite ih u debeli hlad. Također, neka se zajedno s vama što češće polijevaju vodom - djeci je to zabavno, a ujedno će ih barem malo rashladiti.

Možete napuniti kantu hladnom vodom i gurnuti noge unutra. U rashlađivanju tijela pomoći će vam i mokri ručnici ili marame koje stavljate na glavu, ramena ili gdje vam odgovara. Dobra ideja je i napuniti vodom boce sa sustavom za prskanje pa tu i tamo poprskati lice i tijelo sitnim kapljicama.

- Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogućnost je zamotati se u hladne mokre ručnike ili se rashladiti mokrom spužvom, kupkom za noge i sl. Djeci možete mokre ručnike stavljati na noge i ruke - savjetuju u HZJZ-u.

4. Jedite laganu hranu

- Jedite češće male i što tekućije obroke. Izbjegavajte hranu prebogatu bjelančevinama. Ako ste u mogućnosti, pripremite miješano svježe voće, tzv. 'smoothie' ili spravite laganu juhu, da organizmu vratite izgubljene minerale, vitamine i elektrolite - preporuka je HZJZ-a.

Izbjegavajte obilne obroke bogate ugljikohidratima jer mogu povećati metaboličku toplinu (nusproizvod metabolizma našeg organizma), a time i toplinu tijela.

Što god da jedete, neka to bude lagano, ne previše masno i rasporedite obrok u više manjih. Tako će vašem probavnom sustavu biti lakše to sve preraditi. Salate su najbolji izbor kada je vani ovako vruće, lagane su za probavu i opskrbljuju organizam hranjivim nutrijentima.

SALATA S MOZZARELLOM

Primjer dobrog obroka za vrućinu - salata s mozzarellom: U zdjelicu stavite malo zelene salate narezane na trake pa dodajte usitnjenu rajčicu, pola krastavca, nekoliko maslina i pola mozzarelle izrezane na kockice. Začinite maslinovim uljem, sokom od limuna i posolite.

Umjesto sira u salatu možete staviti kuhano jaje ili malo tune te dodati još povrća koje volite, na primjer, malo luka ili paprike. I lagane povrtne juhe su dobar izbor.

5. Pijte puno tekućine

Što se tiče pića, već znate da je bolje ne pretjerivati s kavom i alkoholom, a najbolje je pomalo pijuckati vodu sobne temperature cijeli dan. Naime, kada voda nije hladna brže se apsorbira i hidratizira tijelo, a pijenje pomalo osigurava vašem tijelu da svu tu tekućinu iskoristi kako treba.

NAPITAK OD LUBENICE

Sastojci (šalica od 2,4 dl): 2 šalice narezane lubenice, sok i korica od pola limete, 20 listova bosiljka ili 2 velike grančice, malo himalajske soli, 4 šalice vode.

Postupak: U staklenku slažite sve sastojke u slojevima počevši sa lubenicom, a potom je napunite vodom. Ostavite da odstoji u hladnjaku od 3 do 24 sata prije posluživanja. Nakon što ga smiksate i procijedite, ovaj fini napitak u hladnjaku može stajati dva dana.

I LIMUNADA JE DOBAR IZBOR

Napraviti je možete tako da, osim klasičnih sastojaka - vode, soka od limuna i šećera, u nju ubacite malo narezanog krastavca i nekoliko listića svježe mente. Krastavci i menta limunadi daju nevjerojatno dobar i osvježavajuć okus.

Također, ne biste vjerovali, ali popiti topli čaj ljeti je dobra ideja, ali samo kada je zrak suh, ne vlažan. Čaj će potaknuti znojenje, a time i rashlađivanje tijela.

5. Napravite osvježavajući sladoled

SLADOLED OD VOĆNOG JOGURTA

Ovaj sladoled ne može biti jednostavniji za napraviti, a djeca ga obožavaju. Uzmite voćni jogurt i ulijte ga u plastične kalupe za pripremu sladoleda na štapiću. Ostavite preko noći u dubokom zamrzavanju. I sladoled je spreman za lizanje.

SLADOLED OD VOĆNOG SOKA

Priprema ovog sladoleda, također, ne može biti brža i jednostavnija. U kalupe ulijte bilo kakav voćni sok i zaledite. Dobit ćete osvježavajuću slasticu savršenu za ove vruće ljetne dane.

6. Rashladite se prije spavanja

Kao prvo, prije spavanja se suzdržite od obilnih obroka, pojedite nešto lagano poput jogurta ili banane. Također, želite li se rashladiti i bolje spavati, prije spavanja napunite kadu hladnijom vodom i lezite u njoj 10 do 15 minuta. Osjetit ćete kako vam se koža naježila od hladne vode i kako vam je lakše.

Nakon toga ćete se osjećati ugodnije satima, koža će vam biti hladnija, neće svrbjeti (kao što zna od znoja) i nećete se znojiti - puno lakše ćete zaspati i spavati kvalitetnije. Ukoliko kod kuće nemate kadu, stanite pod tuš.

Dobra ideja je i rashladiti posteljinu u hladnjaku, na primjer, jastučnice i plahtu kojom se pokrivate. I to će vam nakratko pružiti olakšanje.

- Koristite laganu posteljinu, po mogućnosti bez jastuka kako bi izbjegli akumulaciju topline od tijela - kažu u HZJZ-u.

7. Boravite više u prizemlju

Živite li u kući na kat, tijekom paklenih vrućina više boravite u prizemlju. Naime, poznato je da se topli zrak diže pa je na katu uvijek toplije nego u prizemlju. Idealno bi bilo boraviti u uređenom podrumu, tamo je najhladnije.

8. Isključite dodatne izvore topline

Žarulje sa žarnom niti isijavaju toplinu pa ih ne palite ako baš ne morate. Jednako je i s računalima i ostalim elektroničkim uređajima. Također, jedite svježu, laganu hranu koja ne zahtijeva kuhanje ili pečenje.

9. Dobro rashladite auto

Sjesti u pakleno vruć automobil može biti izuzetno opasno za zdravlje. Koliko god vam se žurilo, imajte na umu da nećete nikuda stići ako vam srce otkaže od vrućine, zato usporite, dobro rashladite vozilo i tek onda sjednite u njega.

Ovaj trik pomoći će vam da automobil koji je stajao na suncu rashladite vrlo brzo, barem do temperature podnošljive za život. Oni koji su isprobali ovu metodu kažu da spušta temperaturu u vozilu za 10-tak stupnjeva.

Evo što trebate napraviti: Spustiti prozor na suvozačevoj strani i zatvoriti vrata. Vozačeva vrata otvarati i zatvarati kao da mašete lepezom, i to je to.

Osim toga, tijekom ljeta je dobro na sjedala staviti nekakav pamučni materijal (staru majicu, plahtu...). Na taj način će vam biti ugodnije sjediti u automobilu, osjećaj vrućine bit će vam manji.

10. Ne zaboravite da je i ljubimcu jako vruće!

Mijenjajte životinjama vodu često jer se brzo ugrije, a ako imate psa ili mačku, ponudite im tijekom dana hladan jogurt. Dobro je i povremeno im zaliti cape hladnijom vodom, to će ih brzo rashladiti.

Ako imate vrt ili balkon, pripremite psu mali bazen (možete i od stare kadice za kupanje djece). Ukoliko živite u stanu i nemate dvorište sa dubokom hladovinom, namočite prostirku (stari ručnik) i stavite negdje na pločice (u kuhinju ili kupaonicu) - to će biti mjesto gdje životinja može leći i u isto vrijeme dobro se rashladiti. Postoje za kupiti posebni madraci za rashlađivanje pa i to nije loša ideja - pas i mačka će vam biti zahvalni.

Za svojeg psa možete napraviti i osvježavajuću poslasticu. Usitnite komad lubenice, pomiješajte s jogurtom, stavite u kalupe i zaledite. Dobit ćete sladoled koji psi obožavaju. I nikada, baš nikada djecu i ljubimce ljeti ne ostavljate u automobilu, niti na pet minuta!