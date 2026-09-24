Blokiran je račun Studenca

Račun Studenca čiji je dug premašio 450 milijuna eura je blokiran, prema servisu Fina Info BIZ.

Kako piše Poslovni.hr. trgovački lanac Studenac danas ujutro je izvijestio kako je zbog financijskih problema u ispunjavanju svojih obveza podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe.

“Zbog financijskih problema u ispunjavanju naših obaveza i nemogućnosti dogovora o produženju kreditnih aranžmana, podnijeli smo prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Očekujemo da će na temelju našeg zahtjeva u zakonom određenim rokovima Trgovački sud donijeti formalnu odluku o pokretanju predstečajnog postupka”, istaknuli su iz Studenca.

Neki su dobavljači već jučer obustavili isporuke, tvrde iz branše. Studenac je samo lani povećao bankovni dug za gotovo 47,7 milijuna eura, profitabilnost je pala, troškovi zaposlenih porasli su 19,6 posto, a prihodi 12,5 posto (na 854,4 milijuna eura), najmovi s 32,3 na 39,4 milijuna eura…

Krajem 2025. Studenac je imao 288,9 milijuna eura bankovnog duga i još 160,5 milijuna eura obveza po zajmovima - dakle gotovo 450 milijuna, piše Novi list.