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Financijski analitičar o stanju u Studencu: 'Situacija je slična Agrokoru, bit će otkaza...'

Piše Ivan Jukić,
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Financijski analitičar o stanju u Studencu: 'Situacija je slična Agrokoru, bit će otkaza...'
Zagreb: Studenac zatražio predstečaj | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Trgovački lanac Studenac suočava se s ozbiljnim izazovima nakon podnošenja zahtjeva za predstečajni postupak, a analitičari upozoravaju na moguće otkaze i smanjenje poslovanja, što bi moglo utjecati na više od 7000 zaposlenika.

Trgovački lanac Studenac jučer je podnio zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka. Cilj postupka je urediti odnose s vjerovnicima i stvoriti uvjete za nastavak poslovanja. No, kako je došlo do situacije u kojoj se jedan od najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj našao pred ovakvim potezom? Financijski analitičar Petar Brkić smatra da je jedan od ključnih problema bilo prebrzo širenje kompanije.

Na pitanje je li se Studenac širio prenaglo, odgovara potvrdno.

- Vidimo da jest. Za takav strelovit uspon trebalo se zadužiti. Od početka je bilo jasno da je to bila svojevrsna priča: 'Idemo se sada raširiti, a onda ćemo to, pod navodnicima, uvaliti nekome tko će financirati taj razvoj.' - rekao je za N1 televiziju.

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Brkić poslovanje Studenca dijeli na tri ključna segmenta. Prvi su veliki dućani, gdje, prema njegovoj ocjeni, rezultati nisu bili dobri. Drugi su trgovine u manjim mjestima, koje su bile temelj poslovanja Studenca.

- Prvo su veliki dućani i tu nisu ostvarili dobre rezultate. Drugo su dućani u manjim mjestima, što je bila osnova njihova poslovanja. To je funkcioniralo odlično sve dok nisu toliko podigli cijene da im se počela javljati konkurencija. Treći segment su veliki gradovi. Počeli su stvarati konkurenciju sami sebi - kaže Brkić.

Smatra da je kompanija u ekspanziji otišla predaleko.

- Jednostavno su pretjerali i sami sebi uskratili mogućnost korekcije. Novi vlasnici poslovanje su postavili poprilično korporativno, a takav način, po mom mišljenju, nije pretjerano pametan. Ne možete monopolizirati tržište koje takvo što ne dopušta - dodaje.

Što slijedi?

Pred Studencem je sada razdoblje u kojem će vjerovnici, banke i potencijalni investitori imati važnu ulogu. Brkić situaciju uspoređuje s onom kroz koju je ranije prolazio Agrokor.

- Može se očekivati ulazak vjerovnika i banaka, novih investitora i preuzimanje od strane banaka. Ne očekujem da će taj investicijski fond ostati vlasnik - kazao je.

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Posebno je pitanje što će biti s dobavljačima, kojima bi eventualni problemi u poslovanju mogli otežati naplatu potraživanja.

- Dobavljači nisu ti koji žele biti vlasnici trgovačkog lanca, nije u tome poanta. Poanta je u tome da možda neće moći drukčije izvući svoj novac pa će morati sudjelovati u nekom planu izvlačenja kompanije - rekao je.

Što čeka više od 7000 zaposlenih?

Studenac zapošljava više od sedam tisuća ljudi, a prema Brkiću, ni zaposlenici ne bi trebali očekivati da će poslovanje nastaviti bez većih promjena.

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- Naravno da trebaju očekivati potrese jer ih je previše. Sigurno će doći do smanjenja broja zaposlenih, ali i broja trgovina - zaključuje.

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