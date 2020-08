BMW-om se zabila u stup: 'Cura je ležala kraj auta, druge dvije su vrištale. Nije preživjela...'

Bilo je strašno, vriska i jauk. Kada je došla Hitna pomoć pokušavali su pomoći nesretnoj djevojci, ali nije joj bilo pomoći. Zlato moje, umrla je, rekla nam je svjedokinja nesreće u Novskoj

<p>Strašna prometna nesreća u subotu oko 23.15 minuta u središtu Novske.</p><p>U nesreći je poginula djevojka (21) iz Kutine, a dvije djevojke su lakše ozlijeđene, vozačica (20) i suvozačica (18).</p><h2>Udarila u znak pa u stup</h2><p>Nesreća se dogodila kada je vozačica dolazeći iz smjera centra grada BMW-om kutinskih registarski pločica stotinjak metara prije raskrižja ulica Kralja Tomislava i Antuna Gustava Matoša u zavoju u lijevo izgubila nadzor nad automobilom.</p><p>Desnim kotačima popela se na ivičnjak, a potom na travnatu površinu. Kočila je silovito, ali bez uspjeha, automobil je desnom stranom udario u prometni znak i metalni stup javne ravjete.</p><p>Odbio se i na raskrižju zarotirao. U rotaciji koja je bila snažna sa zadnjeg sjedišta iz automobila je ispala djevojka koja je zrakom letjele više od 20 metara. Pala je na suprotni kraj raskrižja.</p><p>- Bilo je strašno, vriska i jauk. Prije toga sam čula škripanje guma, to me nije iznenadilo, jer je to ovdje pojava skoro svaku večer, ali kada se čuo jak udarac odmah sam znala da se dogodilo zlo. Izašla sam na ulici i vidjela strahotu, neki ljudi su već bili tamo. Pokušavali su pomoći djevojci koja je ležala na asfaltu uz ivičnjak. Dvije djevojke, za koje sam pretpostavila da su bile zajedno u autu plakale su, ma vrištale su za svojom kolegicom. Kada je došla Hitna pomoć pokušavali su pomoći nesretnoj djevojci, prevezli su je u bolnicu. Maloprije sam čula da je umrla, zlato moje, jako mi je žao - rekla je žena kojoj je kuća nekoliko desetaka metara od raskrižja.</p><h2>Opasno raskrižje</h2><p>- Ovo raskrižje je jako opasno, mada ne izgleda tako, što najvjerojatnije prevari mlade vozače. Pretpostavljam da je u ovom slučaju glavni razlog velika brzina i neiskustvo vozačice. BMW s pogonom na zadnje kotače zna prevariti i iskusnije vozače. Bilo je strašno sve to gledati, a najgori osjećaj je kada shvatiš da malo možeš pomoći i da je sve u Božjim rukama. Nažalost on je odlučio da bude tako – rekao je jedan od mještana koji je pomagao unesrećenim djevojkama.</p><h2>Nije imala alkohola u krvi</h2><p>- Vozačica ja alkotestirana i nije utvrđena prisutnost alkohola u krvi. Protiv nje slijedi kaznena prijava za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom - Rekla je Maja Blažević, djelatnica za odnose s javnošću PU Sisačko moslavačke.</p><p>Neslužbeno doznajemo da je cijela desna strana BMW-a otvorena, kao da je lim netko isjekao.</p><p>- Pretpostavljam da je djevojka koja je ispala iz automobila sjedila iza suvozačice i da nije bila vezana – rekao je mještanin.</p><p>Na raskrižju i oko njega i u nedjelju je bilo rasutih dijelova automobila, nažalost na jednom mjestu je i krv djevojke koja je izgubila život. Na stupu javne rasvjete nema lampe koja je od siline udarca otpala.</p>