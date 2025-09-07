Kao mladić, flertovao je s krajnjom desnicom, pa i s elementima vichyjevskog režima. Bio je u državnoj službi marionetske vlasti pod Pétainom. No kasnije se priključio Otporu
FELJTON: MITTERAND PLUS+
Bojao se raspada Jugoslavije, jer se bojao i raspada Europe
U jednoj od svojih posljednjih političkih bitaka, François Mitterrand nije ciljao protivnika iz domaće oporbe, nije ispalio metak protiv burze, ni protiv pobunjenih sindikata, već protiv simbola globalizacije – Mickeyja i Madonne. Bio je to rat za nešto daleko apstraktnije od teritorija, tržišta ili vojne moći. Bio je to rat za dušu.
