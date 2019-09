Boji se da će guliti krumpir, ali Kuščeviću će milijuni ostati...

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo je jednoglasno skinulo zastupnički imunitet Kuščeviću. To je bio nužan preduvjet jer je Kuščević ministarsku fotelju zamijenio onom zastupničkom u Saboru, pa i dalje prima plaću od 15-ak tisuća kuna.

Zahtjev USKOK-a na osnovu kojeg mu je skinut imunitet, pokazuje da su 24sata još u petak prvi objavili točne informacije o kaznenim djelima za koje se tereti Kuščević. Zasad ga se tereti da je dva puta kao načelnik općine Nerežišća na Braču zlorabio svoj položaj i ovlasti kako bi pogodovao i sebi i svom šogoru Ivici Žuviću. Uz njega su optuženi i šogor, ali i sadašnji načelnik Nerežišća Svemir Obilinović, te bivši predsjednik općinskog vijeća Jakša Goić.

Kuščevića se tereti da je sebi kroz izmjene prostornog plana prije četiri godine omogućio da mu štala postane kuća, te se tako “povećao vrijednost vlastite nekretnine u zasad neutvrđenom iznosu, ali svakako većem od 60.000 kuna”, navodi USKOK. U drugom slučaju, prije devet godina je omogućio svom šogoru Ivici Žuviću da kupi stan iz programa Poticane stanogradnje (POS) na koji nije imao pravo jer već ima imao stan u svom vlasništvu. Time je Žuvić “pribavio nezakonitu imovinsku korist od najmanje 17.369 eura”(oko 130.000 kuna).

Kako se istraga zasad ne pokreće u drugim spornim slučajevima, iznos za koji se tereti Kuščevića jamči mu da bi i u slučaju osude prošao s blagom kaznom. Inače, u oba slučaja je pribavljena znatna imovinska korist za koju je granica 60.000 kuna. Pa u zakonu stoji da bi za takvo djelo mogao u zatvor od jedne do 12 godina. Ali ugledni odvjetnik kaznenog prava Branko Šerić upozorava da za takvu zlouporabu položaja, s koristi ili štetom do 200.000 kuna u praksi nema zatvorskih kazni.

- Dosad se za takve iznose ne ide u zatvor, nego dobiva uvjetna kazna, djelomična uvjetna kazna ili rad za opće dobro. I presudi se da moraju vratiti korist koju su ostvarili - kaže Šerić.

A najpoznatiji rad za opće dobro političara u Hrvatskoj je čuveno guljenje krumpira u Caritasu koje je odslužio bivši HDZ-ov ministar poljoprivrede Petar Čobanković. Ali ni tu nije kraj...

USKOK može u ovakvim slučajevima dodatno tražiti istražni zahtjev za osumnjičenike na barem mjesec dana kako ne bi utjecali na svjedoke, ponovili kazneno djelo ili pobjegli. Šerić kaže da po dosadašnjoj praksi, vjerojatno niti to neće biti traženo. Opasnosti od bijega nema, načelnik nije, pa ne može ponoviti djelo, pa ostaje samo utjecaj na svjedoke. Međutim, policija i USKOK su već naveli da Lovru terete na osnovu prikupljene dokumentacije i razgovora sa svjedocima.

- Ako možda treba napraviti još neka vještačenja za iznos koji se okoristio, onda bi eventualno postojala ta okolnost da ne utječe na vještake i svjedoke - kaže Šerić.

Do svog odlaska iz Vlade, Kuščević je bio najbogatiji ministar. Izgradio je vilu na Braču s bazenom koju iznajmljuje turistima za 16.000 kuna tjedno. Njenu vrijednost je nekada procjenjivao na sedam milijuna kuna, a sada na “samo” 4,5 milijuna kuna. Ima i drugu kuću koju je napravio nakon sporne prenamjene, ona je površine 60 kvadrata, a sa zemljištem vrijedi pola milijuna kuna. Njegova supruga je kupila prije 10 godina poljoprivredno zemljište veće od 4500 kvadrata za tek 60.000 kuna. Godinu dana općina koju vodi suprug prenamjenjuje to zemljište u građevinsko. Samo za dio tog zemljišta, supruga treba dobiti 1,5 milijuna kuna. Ili će umjesto novca dobiti potpuno novu luksuznu vilu koje grade obiteljski prijatelji kojima su prodali zemljište. Supruzi je ostalo još zemljišta vrijednog 1,3 milijuna kuna. A uz to, Kuščevići imaju vinograd i dvije šume.

- Ako bude imao još jednu parcelu, Kuščević može zatražiti status županije - poručio je sarkastično SDP-ov Gordan Maras.

Vila, manja kuća, zemljište na kojem sada niču vile, sve to je Lovro stekao u zadnjih 10 godina otkako je obavljao javne dužnosti.

A USKOK-ov zahtjev koji objavljujemo, svjedoči o kreativnosti kojom je Kuščević zlorabio svoj položaj načelnika i prvog HDZ-ovca općine kako bi se obogatio.

Kada je trebalo prenamjeni štalu u kuću, Kuščević je uz pomoć svojih suradnika Goića i Obilinovića falsificirao amandman. Vijećnicima je govorio da je omaškom iz izmjena prostornog plana ispao amandman kojim se omogućava prenamjena poljoprivrednih objekata u stambene ako su 200 metara od kuća. Za to su sastavili i antidatirali amandman kluba HDZ-a i HSS-a. Ali istražitelji su otkrili da je pod tim urudžbenim brojem sasvim drugi amandman. Tako je nezakonito, bez propisane procedure i uz falsifikat, omogućio prenamjenu štale. Ironično je da je mjesec dana kasnije, Kuščević u Vladi Tihomira Oreškovića postao ministar prostornog uređenja i graditeljstva koji pazi da se prostorni planovi donose u skladu sa zakonom.

I u drugom slučaju, još 2010. godine, Kuščević je pokazao da je spreman zažmiriti na zakon i pogodovati rodbini, tvrde istražitelji. On je znao, kažu, da je brat njegove supruge Ivica Žuvić dobio od oca Ante stan u Splitu. Zakon zabranjuje da stan iz programa POS-a po povoljnim uvjetima kupe osobe koje već imaju kuću ili stan. Ali Kuščević koji je vodio povjerenstvo za dodjelu stanova je to prešutio ostalim članovima. I tako je šogor stan od 50 kvadrata dobio za oko 53.000 eura.

Na sjednici Mandatno imunitetnog povjerenstva, nakon svih ovih činjenica, Maras je podsjetio da je u lipnju premijer Andrej Plenković jasno tvrdio da je s Kuščevićem prošao “papir po papir” i da nema ništa spornoga osim toga što nije upisao kuću u katastar.

- To je dokaz da je Plenković pokušao zaštiti Kuščevića. Ukoliko USKOK digne optužnicu protiv Kuščevića, premijer zato mora podnijeti ostavku - rekao je Maras.

Predsjednik MIP-a Žarko Tušek(HDZ) je poručio Marasu da Povjerenstvo nije mjesto za političku raspravu. Robert Podolnjak iz Mosta je rekao da je slučaj Kuščević dokaz da nema dovoljno kontrole u sustavu. Jer baš nitko, od vijećnika preko DORH-a i ostalih institucija nije primijetio ove muljaže. I on traži odgovornost Plenkovića koji je morao znati koga imenuje u Vladu i u vrh stranke.

Podolnjak se zahvalio i medijima što su sve otkrili.